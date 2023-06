Attacco russo a Kryvyi Rih : allarme antiaereo in tutta l'Ucraina

L'allarme antiaereo è stato innescato in tutta l'Ucraina all'alba di oggi, come riportato dai media locali. Durante la notte, alcuni edifici civili nella città centrale di Kryvyi Rih sono stati colpiti da attacchi russi, come ha confermato il sindaco Oleksandr Vilkul. Tra i bersagli vi è stato un edificio residenziale di cinque piani, che ha subito gravi danni. Secondo Vilkul, ci sono persone gravemente ferite e potrebbero esserci persone intrappolate sotto le macerie.

Kryvyi Rih, la città natale del presidente Volodymyr Zelenskyy, è stata oggetto di frequenti attacchi di droni e missili russi fin dall'inizio del conflitto con Mosca.

