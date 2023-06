Creepy Jar rivela Chimera al PC Gaming Show

Costruisci la tua base, resisti agli elementi e sopravvivi ai tuoi nemici in un nuovo e ricco mondo aperto







Creepy Jar è entusiasta di annunciare Chimera, un avvincente FPS, solo o in cooperativa fino a 4 giocatori. Chimera che è stato rivelato al PC Gaming Show ed è un ambizioso incrocio tra costruzione di basi, esplorazione, combattimento e gestione delle risorse su un pianeta terraformato alieno.





Chimera è una storia dell'uomo contro la natura in un ambiente fantascientifico ultraterreno e mozzafiato in cui cataclismi e elementali di caldo e freddo estremi incombono come un pericolo costante. Il giocatore assume il ruolo di un detenuto esiliato dalla Terra per scontare la pena estraendo ed espandendo la produzione industriale oltre a ricercare nuove tecnologie su un nuovo pianeta pieno di mistero e pericolo.



Incaricato di sopravvivere alle ondate di inferno infuocato o freddo estremo e dell'affrontare mostri ostili. Ogni ciclo significa distruzione ma inaugura una nuova era di crescita e ricostruzione. Da soli, o in cooperativa fino a 4 giocatori, si esplorerà raccogliendo risorse e costruendo macchinari complessi per sopravvivere e prosperare.



Creepy Jar non vede l'ora di condividere ulteriori informazioni con i giocatori nei prossimi mesi.

