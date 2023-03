GeForce NOW trasforma i Mac in Pc gaming

GeForce NOW supera i confini trasformando i Mac in Pc gaming di ultima generazione

In occasione di questo GFN Thursday NVIDIA annuncia che gli utenti potranno finalmente giocare in streaming aDisney Dreamlight Valley di Gameloft. Immergetevi in un magico mondo, rimanendo sempre al fianco dei vostri amati amici della Disney e della Pixar e riportate la magia nella valle, attraverso un gioco ibrido che unisce avventura e simulazione sociale, senza più noiosi tempi di download e senza preoccupazioni per le specifiche di sistema.

Questo è solo uno dei due giochi in arrivo questa settimana:

Disney Dreamlight Valley ( Steam e Epic Games Store )

The Legend of Heroes: Trails to Azure (Nuovo lancio su Steam )

Attraverso GeForce NOW, i membri possono accedere al cloud da quasi tutti i dispositivi: infatti, questo è il metodo migliore per accedere ai giochi per PC anche dai dispositivi Mac. Questa settimana approfondiremo tutti i vantaggi che i Mac gamers possono trarre dal servizio di cloud gaming, che permette l’accesso a molti giochi senza mai lasciare l’ecosistema Apple.

Grazie all’

abbonamento Ultimate

, infatti, anche i Mac potranno garantire un’esperienza d’uso di qualità per i giochi graficamente complessi comeThe Witcher 3 e Warhammer 40,000: Darktide a 4K 120 fps o Apex Legends eTom Clancy’s Rainbow Six Siege a 240 fps se collegati a un monitor 240hz.

