Miracoloso ritrovamento di quattro bambini sopravvissuti a un incidente aereo in Colombia nella selva del Guaviare

Quattro bambini colombiani, di età compresa tra i 13 anni e gli 11 mesi, sono stati trovati vivi dopo aver sopravvissuto a un tragico incidente aereo avvenuto il primo maggio nel dipartimento di Caquetà. Questo incredibile ritrovamento è stato definito "un miracolo" dal quotidiano El Tiempo. Le autorità militari hanno comunicato al governo nazionale la felice notizia del ritrovamento dei quattro fratellini.

I soccorritori sono riusciti a individuare gli indizi della presenza dei bambini nella densa selva, tra cui una capanna di foglie e impronte recenti di scarpe. Il primo maggio, l'Aeronautica Civile colombiana aveva ricevuto una segnalazione di un piccolo aereo in difficoltà prima di perdere i contatti. Dopo sedici giorni di ricerche, le autorità hanno finalmente localizzato il relitto dell'aereo, un Cessna 206, intrappolato tra la vegetazione. Purtroppo, i tre adulti a bordo sono stati trovati senza vita.

Secondo quanto riportato dai media, i minori sono stati in grado di sopravvivere nutrendosi di frutta e ortaggi selvatici. La loro storia ha suscitato grande attenzione mediatica e ha generato una momentanea polemica politica. Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha cancellato un tweet in cui annunciava il ritrovamento dei minori, affermando che le informazioni ricevute dall'Istituto colombiano del benessere familiare non erano state confermate.

Questo straordinario evento di sopravvivenza nella giungla colombiana ha catturato l'interesse di tutto il mondo, dimostrando la forza e la resilienza dei quattro bambini. La loro storia è un esempio di speranza e determinazione che ha commosso l'opinione pubblica.

