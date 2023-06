TEKKEN 8 Closed Network Test - registrati ora

Registrati ora per avere la possibilità di giocare a TEKKEN 8 durante il Closed Network Test di luglio su console e PC





TEKKEN 8, il prossimo capitolo del leggendario franchise sarà giocabile per selezionati fan su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC grazie a un Closed Network Test (CNT) che inizierà il 21 luglio 2023.

Sviluppato dai Bandai Namco Studio Inc.,TEKKEN 8 promette di essere il titolo di TEKKEN graficamente più incredibile di sempre e avrà diversi importanti cambiamenti agli scontri, grazie al nuovo sistema di combattimento “aggressivo” che incoraggia uno stile che pone l’accento sull’attacco, ricompensando i giocatori che puntano all’offensiva. Grazie al CNT, i giocatori potranno avere la possibilità di provare in prima persona questa nuova filosofia e avere un ruolo nell’aiutare a influenzare la nuova meccanica di gioco e le feature che ci saranno in TEKKEN 8.

Il CNT avrà “Partite classificate” online con matchmaking cross-platform. I giocatori selezioni saranno in grado di scegliere tra 16 personaggi, inclusi Jin, Kazuya, Paul, Law, King, Lars, Jack 8, Xiaoyu, Nina, Leroy, Lili, Asuka, Hwoarang, Bryan e il recentemente annunciato Claudio.

Ci saranno 5 stage disponibili: Urban Square, Yakushima, Rebel Hangar, Sanctum e Arena.

Il CNT avverrà in due sessioni differenti, con il CNT della Week 1 solo su PlayStation 5 e la Week 2 disponibile per tutte e 3 le piattaforme, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Per partecipare non è richiesto l’abbonamento a Xbox Live Gold o PlayStation Plus.

Chi volesse partecipare può iniziare aregistrarsi su questo sito.

I partecipanti al CNT saranno selezionati in base all’ordine di registrazione.

Date e orari delle sessioni sono i seguenti:

Week 1 – SOLO PlayStation 5

21 luglio dalle ore 10:00 CEST – 24 luglio 09:00 CEST



Una manutenzione è programmata dal 21 luglio alle 22:00 CEST al 22 luglio alle 01:00 CEST

Week 2 – PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

28 luglio dalle ore 10:00 CEST al 31 luglio alle 09:00 CEST



Una manutenzione è programmata il 29 luglio tra le 10:00 CEST e le 13:00 CEST

I giocatori su PlayStation 5 che parteciperanno alle sessioni della Week 1 potranno anche giocare durante le sessioni della Week 2.

Per il trailer italiano:

