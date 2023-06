L’ESPANSIONE DI SCARLATTO E VIOLETTO - EVOLUZIONI A PALDEA DISPONIBILI

IL GCC POKÉMON LIVE E L’ESPANSIONE DIGITALE DI SCARLATTO E VIOLETTO - EVOLUZIONI A PALDEA SONO DA OGGI DISPONIBILI





Oggi, al termine della fase di beta globale, The Pokémon Company International ha ufficialmente pubblicato il Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon Live in tutto il mondo su dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.



In concomitanza con il GCC Pokémon Live è stata pubblicata ed è ora disponibile nell’app anche la versione digitale della nuova espansione del GCC Pokémon, Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea, che offre ai giocatori la possibilità di collezionare e lottare con nuovi Pokémon-ex e Pokémon-ex Teracristal.







Dopo aver effettuato l’accesso i giocatori riceveranno un mazzo Chien-Pao-ex nel Pass lotta di Scarlatto e Violetto - Evoluzioni a Paldea. È anche possibile sbloccare un mazzo Forretress-ex nel Pass premium riscattando i cristalli guadagnati al completamento degli obiettivi giornalieri.



Sviluppato e pubblicato da The Pokémon Company International, il GCC Pokémon Live permette ai giocatori di divertirsi con il GCC Pokémon in un nuovo formato digitale. Pubblicato come gioco gratuito, il GCC Pokémon Live offre ai giocatori in erba e a quelli più esperti un modo facile e divertente di giocare al GCC Pokémon, tra cui varie modalità di gioco, obiettivi giornalieri, oggetti avatar e accessori del GCC personalizzabili, nonché attività popolari come costruire mazzi e lottare con gli amici.



I giocatori di tutto il mondo possono scaricare il GCC Pokémon Live sui dispositivi mobili attraverso App Store e Google Play, oppure scaricarlo da Pokemon.it/GCCL nella versione per sistemi operativi Windows e Mac. Maggiori informazioni sul gioco e sul trasferimento dell’account dal GCC Pokémon Online sono disponibili alla pagina del servizio clienti Pokémon qui.



