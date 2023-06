WARNER BROS. GAMES SVELA IL GAMEPLAY DI MORTAL KOMBAT 1

Il nuovo trailer mostra il sistema di combattenti Kameo, rivela alcuni personaggi e presenta elementi della storia, sulle note di un brano originale dell'artista ZHU, nominato ai Grammy



Warner Bros. Games ha svelato il primo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1, il nuovissimo capitolo dell'acclamato franchise di videogiochi sviluppato dai pluripremiati NetherRealm Studios. Il video mostra un'azione dinamica di gioco con protagonisti tanti personaggi diversi e punta anche i riflettori sul nuovo sistema di combattenti Kameo, novità che aggiunge al mix una selezione unica di personaggi di supporto durante gli incontri. Il tutto sulle note di un brano originale dal titolo “Fatal (Mortal Kombat 1)” dell'artista nominato ai Grammy ZHU.Il trailer presenta diversi combattenti leggendari sotto una nuova luce, e offre qualche accenno ai loro trascorsi da cui traspaiono alcuni elementi della storia di Mortal Kombat 1. Liu Kang ha fatto ricominciare la storia creando una Nuova Era in nome della pace, mentre Mileena, sorella gemella di Kitana e legittima erede al trono del Regno Esterno, è stata contagiata da una terribile malattia letale. I guerrieri Lin Kuei e fratelli Scorpion e Sub-Zero lottano per il futuro del clan, mentre i campioni del Regno della Terra Raiden e Kung Lao si battono per la famiglia e l'onore. Johnny Cage, la cui preoccupazione principale è restare nelle grazie dei fan, combatte per vanità. Alla selezione si aggiunge anche Kenshi Takahashi, determinato a recuperare la prestigiosa spada Sento e ristabilire il nome della sua famiglia.Inoltre, il video contiene vari lottatori Kameo, come Scorpion, Sub-Zero, Sonya Blade, Kano, Goro, Kung Lao, Stryker e Jackson “Jax” Briggs. Ogni lottatore Kameo si basa su una versione classica del personaggio recuperata da oltre 30 anni di storia di Mortal Kombat, e viene mostrato mentre compie mosse offensive e di supporto, compresi Fatal Blow devastanti e Fatality brutali, nonché Breaker di difesa.

Il nuovotrailer di Mortal Kombat 1 è disponibile qui:



https://www.youtube.com/watch? v=jnVTPkCWzcI

Puoi ascoltare “Fatal (Mortal Kombat 1)” diZHU qui:



https://www.youtube.com/watch? v=x2oExuKa73g



L'uscita di Mortal Kombat 1 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC (Steam ed Epic Games Store) è prevista per il 19 settembre 2023. In tutti i preordini di Mortal Kombat 1 sarà incluso Shang Tsung come personaggio giocabile e chi preordinerà il gioco per PlayStation 5 o Xbox Series X|S riceverà anche l'accesso alla beta di Mortal Kombat 1, disponibile ad agosto.

