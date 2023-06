Immortals of Aveum 'Colossal Assault' Trailer

Darren Barnet presenta il trailer di Immortals of Aveum 'Colossal Assault' al Summer Game Fest Live



Durante il Summer Game Fest Showcase Darren Barnet ha raggiunto il palco insieme al conduttore Geoff Keighley per presentare il nuovo Official Trailer “Colossal Assault” di Immortals of Aveum, lo sparatutto magico single player in prima persona di EA e Ascendant Studios, in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC il 20 luglio.



Questo nuovo entusiasmante trailer rivela maggiori dettagli sull’epica lotta intrapresa da Jak (Barnet) e dai suoi compagni Magni dell’ordine degli Immortali, Devyn e Zendara, mentre salgono a bordo di uno degli elementi più imponenti del gioco: un Colosso alto più di 120 metri, una titanica e antica macchina da guerra in grado di trasportare un intero battaglione di Magni verso la battaglia. I Colossi sono fortemente regolamentati a causa del loro immenso potere distruttivo, ma Jak e l'equipaggio useranno qualsiasi mezzo per dare la caccia a Sandrakk, e avere la meglio nella Sempiguerra.

Guarda il nuovo Official Trailer di Immortals of Aveum “Colossal Assault” qui





Immortals of Aveum, in uscita negli store fisici e digitale il 20 luglio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S and PC

Altre News per: immortalsaveumcolossalassaulttrailer