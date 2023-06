Raiden III x Mikado Maniax Recensione

Raiden III x Mikado Maniax è un emozionante capitolo, della trentennale serie videoludica, che introduce delle novità pur rimanendo fedele alle sue origini. Il primo titolo arcade uscì trent’anni fa e fu un grande successo. Nel 2005 arriva, il salto generazionale, su PlayStation 2 riscuotendo una discreta popolarità all’interno della nicchia degli shoot’em up dell'epoca. MOSS, NIS America e il Mikado Game Center hanno collaborato per far uscire questa versione rivisitata del gioco chiamandola Raiden III x Mikado Maniax. Per chi non lo sapesse Mikado Game Center è una sala giochi di Ikebukuro a Tokyo.



Innon ha una storia molto approfondita. Dei Cristalli alieni hanno iniziato un'altra invasione della Terra. VCD e il nuovo modello di Fighting Thunder, l'ME-02, devono fermarli e salvare il pianeta. Raiden III x Mikado Maniax ha un gameplay classico tipico degli shoot’em up anni '90. Il titolo offre molte modalità: Storia, World Ranking, Score Attack e Boss Rush. Parlando della modalità storia, la più classica, essa è articolata su sette livelli abbastanza tosti e frenetici. Il giocatore dovrà farsi largo attraverso centinaia di nemici armati fino ai denti, schivare i loro colpi, abbatterli e prendere al volo i variper potenziare la navicella. Nulla di più bello e classico se si parla dia scorrimento verticale. Presente anche una modalità cooperativa che permette a più giocatori, o un pilota che controlla due astronavi, di affrontare l’avventura in stile bullet hell (con grandi quantità di proiettili che il giocatore deve schivare).

Dal menù opzioni si può decidere quante vite mettere e se continuare, dopo essere morti, entro i calssico countdown di nove secondi. Tuttavia, se si continua il punteggio verrà resettato. Molto importante raccogliere tutti iper potenziare l'attacco e la difesa dell'astronave. Ci sono molte armi come raggi laser, proiettili, missili,, ecc. Tuttavia, sembra che i laser siano le armi più potenti e versatili del gioco. Peccato per la lentezza con cui si muove lanello schermo, sia da destra verso sinistra che da su verso giù. Nulla di drammatico, si riescecomunque a controllarla dignitosamente. Naturalmente tutto dipende dallo stile di gioco di ogni players. Mentre si gioca a Raiden III x Mikado Maniax si sbloccheranno un sacco di contenuti extra.suRaiden III x Mikado Maniax è molto bello da vedere. I livelli sono molto colorati, brillanti con enormi nemici mecha da distruggere e grandissime e spettacolari esplosioni. La cura che è stata posta in ogni dettaglio è abbastanza meticolosa. Tutto gira fluido anche con lo schermo pieno di nemici, proiettili ed esplosioni contemporaneamente. Il comparto audio è buono con una serie didei brani originali realizzati da band giapponesi.

Voto 7.5

è un titolo divertente, adrenalinico e ricco di azione. Un gioco migliorato sotto tutti i punti di vista che arricchisce l’esperienza originale. Tecnicamente molto valido, ricco di modalità, musiche e artwork inediti. Tutti dovrebbero giocarlo, principalmente gli appassionati degli shoot’em up.

Altre News per: raidenmikadomaniaxrecensione