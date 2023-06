Raiden III x MIKADO MANIAX - Disponibile

Raiden III x MIKADO MANIAX è ora disponibile su Nintendo Switch, PS4, PS 5 , Xbox One e Xbox Series X|S !







In arrivo a giugno 2023 su PC. Maggiori dettagli in arrivo.



Vola in alto in, un capitolo elettrizzante della classica serie sparatutto arcade! Personalizza la tua musica, gli sfondi, la modalità di gioco e altro ancora prima di lanciarti in un'azione aerea ad alto numero di ottani!

Prendi il posto del pilota e assapora l'azione

guardando il trailer di lancio !







Preparati per un gameplay fuori dal mondo e festeggia il lancio di

Raiden III x MIKADO MANIAX con noi durante il nostro Launch Stream

su Twitch.tv il 6 giugno 2023 alle 16:30 PDT!



Titolo: Raiden III x MIKADO MANIAX



Sviluppatore: MOSS Co., Ltd.



Genere: Sparatutto dall'alto verso il basso



Lingua del testo: inglese



Numero di giocatori: 1-2 (Couch Co-op)



Data di rilascio: disponibile ora!

Altre News per: raidenmikadomaniaxdisponibile