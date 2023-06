MARCELL JACOBS FINALMENTE IN GARA VENERDÌ A PARIGI: “STO BENE E VOGLIO DIVERTIRMI”- DIRETTA TV E STREAMING

Marcell Jacobs finalmente è pronto per tornare in pista e lo farà venerdì 9 giugno. Su AdnKronos ha rilasciato le seguenti dichiarazioni che riportiamo di seguito:

“Sono qui per divertirmi e cominciare finalmente la mia stagione. Ora stiamo bene, se siamo a Parigi è perché siamo pronti per gareggiare e metterci in gioco”. Queste le prime parole di Marcell Jacobs nella conferenza stampa ufficiale del Meeting di Parigi 2023 di domani sera allo stadio Charlety, quarta tappa della Wanda Diamond League. Il campione olimpico è tra gli iscritti dei 100 metri (ore 22.12) insieme all’oro mondiale dei 200 Noah Lyles (Usa), al keniano Ferdinand Omanyala, all’americano Ronnie Baker. Diretta su Rai 3 e Sky Sport Arena dalle 21 alle 23. “È la prima gara, che in realtà doveva essere la terza – ricorda Jacobs – ci siamo detti che le problematiche delle stagioni scorse non dovevano ripetersi, e che prima di tutto ci dovesse essere ‘continuità’ a livello fisico. La cosa più importante è stare bene fisicamente e mentalmente: volevo esser sicuro di gareggiare senza rischiare nulla e dover interrompere la stagione”.

"Nervoso? No, tranquillo – prosegue lo sprinter gardesano delle Fiamme Oro – Quando vedevo gli altri gareggiare, sapevo che una corsia era la mia, e non è stato semplice. Ma questo mi ha portato a essere sempre più forte e mi ha dato tanta energia e ancora più voglia di dedicarmi a quello che faccio. Tutti i miei avversari di domani hanno già corso, sono l'unico che non ha ancora il tempo quest'anno: mi sarà da stimolo".

