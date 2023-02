MARCELL JACOBS IN GARA SABATO 4 FEBBRAIO IN DIRETTA RAI!

Marcell Jacobs torna domani, sabato 4 febbraio, in pista all’ Orlen Cup 2023 nei i 60 metri indoor, la specialità in cui nel 2021 è diventato campione d’Europa a Torun, prima di centrare il titolo di campione d’Europa dei 100 metri agli Europei di atletica di Monaco.

Il bicampione olimpico saggerà domani in Polonia, il livello di forma in vista dell’appuntamento più importante di questa stagione al coperto, ovvero, i campionati europei di atletica indoor, che si svolgeranno a Istanbul, in Turchia, dal 2 al 5 marzo con un occhio sempre fisso verso i Mondiali di atletica leggera di Budapest, in programma da sabato 19 a domenica 27 agosto. Un evento importantissimo, una grande occasione di riscatto dopo l’infortunio che un anno fa lo costrinse a rinunciare ai Mondiali di Eugene. La finale iridata dei 100 metri è in programma domenica 20 agosto.

