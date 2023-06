GHOSTBUSTERS: SPIRITS UNLEASHED ARRIVA SU SWITCH QUEST’ANNO

Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition, l’adrenalinico videogioco 4v1 “caccia o infesta” ideato dagli esperti di multiplayer asimmetrici di IllFonic, quest’anno entrerà a far parte della famiglia Switch. Valutato 10+, il gioco sarà disponibile su My Nintendo Store. Una versione fisica di Ghostbusters: Spirits Unleashed - Ecto Edition verrà rilasciata dai nostri partner, Nighthawk Interactive. Essendo un gioco multipiattaforma, i fan di Ghostbusters e di Nintendo ora avranno la possibilità di unire le forze o sfidare i giocatori delle piattaforme attuali: PC/Epic Games Store, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, and Xbox One.

Il team ha lavorato molto duramente per adattare il gioco alla piattaforma Switch, ottenendo una risoluzione dinamica da un range di 720 (modalità portatile) fino a un massimo di 1080p e 30 fps (standard di settore per Switch). IllFonic ottimizza costantemente il gioco per spingersi oltre i suoi limiti. Ulteriori informazioni su Ghostbusters: Spirits Unleashed su Switch verranno rilasciate entro la fine dell'anno.Chance Lyon, Vice President of Technology di Illfonic, ha commentato: "Come giocatore, volevo che questo gioco fosse qualcosa di cui poter essere orgoglioso ed entusiasta di giocare. Il gioco diventerà molto apprezzato su Switch, come è già accaduto sulle altre piattaforme, ed è un porting di alta qualità. Soprattutto, sono felice di giocare con mia figlia, che utilizza esclusivamente Switch".Scarica il trailer

In Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray e Winston aprono la Caserma dei pompieri a te e alla nuova generazione di Ghostbusters. Questo è un gioco asimmetrico 4v1 in cui gli utenti giocheranno entrando a far parte di una squadra di nuovi Ghostbusters o impersonando un singolo Fantasma. Questo titolo non solo consente ai giocatori di godersi il gioco in solitaria o con un massimo di quattro amici, ma avrà anche una modalità per giocatore singolo online e offline, con gli altri personaggi gestiti dall’IA. Soprattutto, più si giocherà, più la storia verrà svelata (con filmati). Che si tratti di “cacciare o infestare”, il gioco è facile da imparare e divertente da giocare!

Ghostbusters: Spirits Unleashed ha tutti gli equipaggiamenti e i gadget iconici che i fan si aspetterebbero, dagli Zaini protonici? ai PKE Meters e Ghost Traps, e che i giocatori nuovi di questo universo apprezzeranno quando giocano come Ghostbuster. Inoltre, molti riconosceranno la Caserma dei pompieri e Ray's Occult Books che fungono da fulcro del gioco. Qui è dove i giocatori sceglieranno le missioni, personalizzeranno i loro personaggi, si eserciteranno a sparare con i loro acceleratori di particelle ed esploreranno tutto ciò che c'è da imparare. E sì, sentirai gli attori del film originale riprendere i loro ruoli come Ray Stantz e Winston Zeddemore, insieme ad alcuni nuovi amici!

Dettagli del Gioco:

Gioca come Ghostbuster - Impersona uno dei quattro Ghostbusters, indossa lo zaino protonico e prova ad acchiappare un Fantasma con le tue armi e trappole, mentre infesta i luoghi in cui si trova. Utilzza il PKE Meter per identificare le crepe dove il Fantasma può apparire e distruggile con l’aiuto del tuo Fucile Protonico prima che il Fantasma completi la sua opera di infestazione. Progredendo con il personaggio, i giocatori potranno sbloccare nuovi equipaggiamenti e costumi sia per i Ghostbusters che per i Fantasmi, andando ad arricchire così l’esperienza di gioco. L’aspetto estetico ed emozionale porterà i fan a vivere una vera esperienza immersiva nel mondo fantastico dei Ghostbusters!

Gioca come Fantasma - I Fantasmi hanno molteplici abilità a disposizione, come la possessione degli oggetti, naturalmente lo slime ed altro ancora, per divertirsi al massimo ad infestare tutte le location disponibili. Scegli tra cinque Fantasmi disponibili, ognuno con le sue abilità, capacità uniche e piccoli minions da comandare. Vola in giro per i luoghi pubblici e impossessati di tutti gli oggetti inanimati che preferisci per fuggire dall’insegumento dei Ghostbusters. Spaventa i cittadini fino a farli scappare terrorizzati, fai scherzi ai Ghostbusters, e nascondi attentamente le tue crepe per riapparire in modo sicuro in caso tu venga intrappolato.

Location - Esplora molteplici location uniche, tra cui un museo, un rifugio invernale, una nave mercantile, una prigione multipiano e una birreria in funzione. Completa le sfide, personalizza il tuo Ghostbuster e i Fantasmi e identifica spore, muffe e funghi nascosti per scoprire molteplici elementi sbloccabili.

Suggerimento - Più partite giochi, più scoprirai una storia unica. Segui le indicazioni di Ray Stantz e Winston Zeddemore per scoprire nuovi filmati che ti porteranno a una divertente conclusione! Del resto, è un gioco multiplayer con molto altro…

In Ghostbusters: Spirits Unleashed, Ray e Winston aprono la Caserma dei pompieri a te e alla nuova generazione di Ghostbusters. Questo è un gioco asimmetrico 4v1 in cui gli utenti giocheranno entrando a far parte di una squadra di nuovi Ghostbusters o impersonando un singolo Fantasma. Questo titolo non solo consente ai giocatori di godersi il gioco in solitaria o con un massimo di quattro amici, ma avrà anche una modalità per giocatore singolo online e offline, con gli altri personaggi gestiti dall’IA. Soprattutto, più si giocherà, più la storia verrà svelata (con filmati). Che si tratti di “cacciare o infestare”, il gioco è facile da imparare e divertente da giocare!Maggiori informazioni sul gioco:

Altre News per: ghostbustersspiritsunleashedarrivaswitchquest’anno