GearBerry: offerte per gli Appassionati di Incisori Laser, Stampanti 3D e Pantografi!

Se sei un amante degli incisori laser, stampanti 3D e dei pantografi, dovresti dare uno sguardo a GearBerry. Questo negozio è stato creato da veri entusiasti del fai da te e presto diventerà il tuo luogo preferito per trovare strumenti e accessori delle migliori marche a prezzi altamente competitivi.

GearBerry offre infatti una vasta gamma di prodotti delle principali marche del settore, tra cui Anycubic, Ortür, Xtool e altri. Ogni articolo presente nel negozio viene attentamente selezionato per garantire ai clienti il meglio disponibile sul mercato. Inoltre, il team di supporto di GearBerry è costantemente attento ai feedback dei clienti per assicurare la massima soddisfazione.

Uno degli elementi centrali del sito è la sezione GearBerry Laser Engravers che riguarda gli incisori laser, le stampanti 3D e i pantografi, in cui il negozio offre sconti su una vasta selezione di prodotti, inclusi quelli che andremo a vedere di Kingroon, Ortür e Twotrees.

In offerta sul sito troveremo infatti la stampante 3D Kingroon KP3S Pro S1, l'incisore laser Ortur Laser Master 3 e il pantografo Twotrees TTC 450 CNC. Di seguito la descrizione e i dettagli dei prodotti in promozione.



Offerta stampante 3D Kingroon KP3S Pro S1

Questa stampante 3D dovrebbe essere la prima da aggiungere alla lista dei desideri di ogni appassionato. Il modello Kingroon KSP3S Pro S1 è particolarmente interessante ed è proposta a un prezzo molto conveniente.

È una stampante 3D FDM compatta, ma con un volume di stampa di 200 x 200 x 200 mm. L'alimentatore switching integrato rende l'intero processo di stampa ancora più pratico, poiché elimina la necessità di avere cavi esterni per l'alimentazione.



La Kingroon KSP3S Pro S1 presenta un design sospeso e binari di guida lineari per tutti e tre gli assi, garantendo stabilità e precisione. L'estrusore a trasmissione diretta Titan con rapporto di trasmissione 3:1 consente di utilizzare una vasta gamma di materiali, offrendo molte possibilità di scelta. Inoltre, è molto semplice da utilizzare, in quanto viene preassemblata al 95%, consentendo un'installazione in soli 15 minuti.

Sul negozio online di GearBerry, utilizzando il codice sconto GB20off, il prezzo finale sarà incredibilmente conveniente, potrai avere la stampante 3D a soli $209,99 con spedizione gratuita. Vai al sito e approfitta dello sconto.



Offerta Ortur Laser Master 3

Passiamo ora a una categoria leggermente diversa con l'Ortur Laser Master 3, un potente incisore laser. Il modulo laser aggiornato da 10 W con supporto pneumatico integrato è in grado di tagliare pannelli di pino spessi fino a 10 mm con un singolo passaggio, o addirittura acrilici fino a 30 mm in più passaggi.

Per l'incisione, può raggiungere velocità fino a 20.000 mm/min. Il nuovo design della copertura per la protezione degli occhi consente di liberarci degli occhiali, poiché lo schermo del filtro panoramico filtra il 97% dei raggi UV.



L'Ortur Laser Master 3 è anche estremamente facile da utilizzare, grazie alle diverse opzioni di input, tra cui scheda TF, USB, Wi-Fi e l'app Laser Explorer Professional.

È compatibile con una vasta gamma di software di incisione consolidati come LaserGRBL o Lightburn. Con la sua vasta area di incisione massima di 400x400 mm e la capacità di lavorare con una varietà di materiali, questo incisore laser si presenta come una scelta eccellente.



Ancora una volta, puoi risparmiare su GearBerry utilizzando il coupon GB20off, che ridurrà il prezzo finale a soli $579,99 e spedizione gratuita. Vai al sito e approfitta dello sconto.



Offerta pantografo Twotrees TTC 450 CNC

Se una stampante 3D o un incisore laser sono troppo comuni per i tuoi gusti da appassionato del fai da te, possiamo sicuramente alzare l'asticella con il pantografo CNC Twotrees TTC 450. Si tratta di una fresatrice CNC altamente avanzata per la creazione sia in 2D che in 3D.

Può lavorare con una varietà di materiali, come plastica, acrilico, legno e molto altro, offrendo infinite possibilità. L'ampia area di lavoro di 460 x 460 x 80 mm consente di realizzare pezzi ancora più grandi.



Non ti deluderà nemmeno il prezzo, che, sempre grazie al codice sconto GB20off, sarà di soli $429,99 con spedizione inclusa. Vai al sito è approfitta dello sconto.

Conclusioni

Se sei un appassionato dell'arte dell'incisione laser, delle stampanti 3D e del fai da te in generale, GearBerry è la scelta ideale per te. Esplora il sito web ufficiale del negozio e i suoi canali social per scoprire tutte le altre fantastiche promozioni disponibili.

Con, potrai risparmiare sull'acquisto di attrezzature di alta qualità e realizzare i tuoi progetti fai da te con successo. Non lasciarti sfuggire queste incredibili offerte.

