Offerte Back To school : vinci fino a $ 1.499 in regalo e acquista un laptop con uno sconto fino al 35% su GearBerry

Nel mondo degli acquisti online tendiamo a rimanere fedeli ai soliti negozi se troviamo buoni prezzi o un buon supporto clienti. Il web però ci regala sempre nuove piattaforme, che cercano di attirare l'attenzione sul mercato con prodotti di qualità in offerta come GearBerry, un'azienda nata dalla passione per il fai da te e dall'amore per gli strumenti elettronici di alta qualità.



La missione di GearBerry infatti è quella di aiutare gli amanti del fai da te a risparmiare tempo e denaro nell'acquisto di attrezzature, strumenti elettronici, materiali e altri articoli per lavori e uso domestico.



Non sorprende quindi che l'azienda sia specializzata in stampanti 3D e incisori laser e la cosa migliore di tutte è che la maggior parte dei prodotti è disponibile nei magazzini europei, quindi non ci saranno problemi con la dogana e i tempi di consegna sono molto veloci.



In questi giorni è attiva la promozione Gearberry Back to School, che permette di ottenere vari prodotti con uno sconto del 50% fino al 30 agosto o fino a esaurimento scorte. Di seguito abbiamo selezionato tre prodotti che pensiamo possano piacervi.



Fafrees F20 Pro Electric Bike

Cominciamo con qualcosa che ci piace molto: la bicicletta elettrica Fafrees F20 Pro. Ci piace perchè nonostante abbia un motore da 250W, uno dei punti salienti è la sua capacità di affrontare salite ripide fino al 25º, il che è fantastico.

Un altro punto forte sono le sue ruote da 20" e larghe 3 cm, che dotate di freni idraulici, risultano utili per una rapida dissipazione del calore e frenate di emergenza efficienti e morbide, oltre ad avere sospensioni a molla.



Per personalizzare la pedalata, la Fafrees F20 Pro Electric Bike è dotata di un sistema di trasmissione a sette velocità Shimano. Per regolare la marcia - potete passare a una marcia più alta per le salite o a una marcia più bassa per andare più veloci - basta utilizzare lo schermo LCD disponibile nella parte anteriore della bicicletta.



Resta da menzionare la batteria, che è da 18Ah e 36V, e consente un'autonomia fino a 90 chilometri in modalità ibrida. Quando si esaurisce, la GM26 richiederà tra le cinque e le sei ore per essere completamente ricaricata.

La Fafrees F20 Pro Electric Bike è pieghevole, quindi è perfetta da portare in viaggio in auto.



Grazie alla promozione Gearberry Back to School, potete attualmente acquistare questa bicicletta elettrica per soli 935,95€.

Rockpals 1300W Portable Power Station

Grazie a uno sconto del 64%, la Power Station portatile da ben 1300W Rockpals vede il suo prezzo scendere a 506,95 euro invece di 1405,95 euro. È un'offerta completamente folle che bisogna cogliere al volo su Gearberry.



Rockpals 1300W Portable Power Station ricarica fino a 10 dispositivi, che siano essi smartphone o dispositivi elettronici non rimarrete mai senza energia. Diventa dunque un accessorio perfetto per le vacanze, il campeggio, o semplicemente per la casa e all'aperto in caso di emergenza.

Questa centrale elettrica portatile da 1300W è dotata delle nuove batterie LiFePO4 che possono durare fino a 2000 cicli al 80% di carica. In media, queste batterie hanno una durata di vita almeno 5 volte più lunga, una densità energetica più elevata e prestazioni più stabili.

Si possono persino aggiungere pannelli solari Rockpals (opzionali) per ricaricare il generatore e avere energia solare illimitata senza spese.



In questo momento, questa centrale elettrica portatile è in promozione con uno sconto del 64%. Grazie a questo, si possono risparmiare ben 898 euro poiché il prezzo di Rockpals 1300W Portable Power Station scende a 506,95 euro invece di 1405,95 euro.



KUU Xbook 3

Tra le offerte proposte è impossibile non menzionare il KUU Xbook 3, grazie al suo ottimo prezzo.

Il KUU Xbook 3 è dotato di uno schermo IPS da 14,1", con risoluzione FHD (1920x1080), è integrato in una cornice ultra sottile, occupa l'89,2% della parte anteriore e promette un'ottima esperienza di visualizzazione anche in ambienti con forte luce solare. Inoltre, dispone di una modalità notturna e altre modalità interessanti per evitare di affaticare troppo gli occhi durante la notte.

È equipaggiato con un processore quad-core Intel Celeron J4125 con frequenza massima di 2,5 GHz, quindi non è super potente, ma va benissimo per le attività quotidiane come navigare su Internet o utilizzare gli strumenti di Office.





Per quanto riguarda la scheda grafica, è integrata nel processore ed è una Intel UHD Graphics 600. Non è assolutamente adatta al gaming, ma può essere tranquillamente utilizzata per il gaming in streaming, utilizzando Xbox Game Pass Ultimate o GeForce Now. E per questo, è necessaria solo una buona connessione Internet.

Per il resto, affinché tutto funzioni senza problemi, potete contare su 8GB di RAM LPDDR4, il minimo essenziale per i giorni nostri, e un disco SSD di 256GB sufficientemente capiente. Per quanto riguarda gli altoparlanti, per ascoltare musica o guardare film e serie, ci sono altoparlanti stereo 3D.

Infine, segnaliamo le sue dimensioni: uno spessore di 18mm e un peso di 1,25 kg, ideale da portare ovunque - potete per esempio inserire il KUU Xbook 3 nello zaino e portarlo a scuola. Ah, molto importante: ha un angolo di apertura di 180º, il che amplia le sue modalità di utilizzo.

Ma la cosa migliore è proprio il prezzo. Grazie alla promozione Gearberry Back to School, potete acquistare questo KUU Xbook 3 per soli 186,95€. Ma affrettatevi, perché le unità a questo prezzo sono molto limitate.

Vi invitiamo infine a dare uno sguardo a tutti gli altri prodotti presenti su: Gearberry Back to School, dove troverete tra gli altri stampanti 3D e incisori laser di marchi leader del settore a prezzi davvero scontati.



