Blizzard Halsey e Suga dei BTS insieme per Lilith (Inno di Diablo IV)

Halsey, l'artista nominata ai GRAMMY, vincitrice di diversi Dischi di Platino e contaminatrice di generi, e SUGA dei BTS, le icone pop del 21° secolo, hanno pubblicato il video musicale ufficiale di " Lilith (Inno di Diablo IV) " in collaborazione con Diablo IV di Blizzard Entertainment . Diretto da Henry Hobson, il video è stato girato in diverse location, inclusa la Chapelle des Jésuites (Cappella dei Gesuiti) a Cambrai, in Francia, dove Blizzard ha riempito il soffitto di dipinti e ha predisposto un murale di quasi 50 metri ispirato al gioco.



Come il Paradiso Celeste e gli Inferi Fiammeggianti, Halsey aveva bisogno di una controparte che la accompagnasse sui carboni ardenti e la aiutasse a controllare il proprio potere. SUGA, collaboratore e amico di lunga data, si fa strada nella foschia e sputa fuori senza sforzo una battuta dopo l'altra fino a metà palco.





“Sono davvero felice di poter collaborare con SUGA dei BTS per una nuova versione di "Lilith" per l'inno di Diablo IV! Avendo passato un sacco di ore a Sanctuarium con la mia famiglia, sono qui sia in veste di fan che di collaboratrice", ha raccontato Halsey. "Inoltre, ho sempre voluto collaborare con SUGA su questo tipo di mitologia oscura. Come tutti i fan di Diablo, SUGA e io non vediamo l'ora di sentire l'abbraccio di Lilith."

"Lavorare con Halsey a un pezzo per l'universo di Diablo è stata una gioia incredibile. Spero che questa traccia possa piacere a un sacco di persone in tutto il mondo," ha detto SUGA.

“Questo inno di Diablo IV rappresenta l'apice della passione di Halsey e SUGA per il mondo di Diablo e ciò che rappresenta ", ha detto Rod Fergusson, responsabile generale di Diablo presso Blizzard Entertainment. " La reinterpretazione di 'Lilith' di Halsey da tutte le angolazioni - come suono, come opera d'arte, come narrazione - porta direttamente nel mondo disperato di Sanctuarium e nello spirito risoluto necessario per combattere i propri demoni, qualunque forma possano prendere."





I primi 20 secondi del video musicale sono stati presentati in anteprima durante l'epico evento di lancio di Diablo IV al Vibiana, nel centro di Los Angeles, il 31 maggio. Si è scatenato l'inferno e i partecipanti, inclusi amici collaboratori di Diablo IV come Gottmik ( da Drag Race di RuPaul ), ospiti speciali come Offset (rapper) , Tinashe (cantante), David Harbour (attore in Stranger Things), Khleo Thomas (attore e giocatore) e tanti altri, hanno ballato tutta la notte al DJ set di Zedd, mentre immagini a tema venivano proiettate sulle pareti all'interno della storica cattedrale.

Diablo IV è disponibile per il preacquisto a partire da 69.99€ su PC Windows®, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5 e PlayStation®4 . Sono disponibili anche edizioni Deluxe per ogni download digitale che includono armature, Pass Battaglia stagionali e molto altro. Scopri di più su prezzi, dettagli e disponibilità qui .



