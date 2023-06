Lavoro, povertà e sicurezza: il dibattito tra Berlinguer, Boldrini e Giordano su Rai Tre

Nella puntata del 6 giugno di "Cartabianca" su Rai Tre, Bianca Berlinguer affronta tematiche cruciali come lavoro, povertà e sicurezza. Durante la trasmissione, Laura Boldrini critica il governo Meloni per la sua gestione della povertà, sostenendo che mentre dovrebbe combattere la povertà, il governo taglia il reddito di cittadinanza e reintroduce i voucher, aumentando così la precarietà. La deputata del Pd evidenzia come in altri paesi europei vi sia un salario minimo, che viene regolarmente incrementato. Mario Giordano, invece, osserva che negli anni '50 il capo della Fiat guadagnava 12 volte più di un operaio, mentre oggi l'ad di Stellantis guadagna 758 volte di più. La disparità retributiva è evidente anche tra i top manager e i dipendenti, con una media di 670 volte. Questo fenomeno rappresenta un grave rischio per la classe media, che sta gradualmente scomparendo.

Sul tema della sicurezza, il giornalista e conduttore di "Fuori dal Coro" non è d'accordo con la posizione di Boldrini. Egli sottolinea come i cittadini che realizzavano video sui borseggiatori rom sono stati oggetto di criminalizzazione per settimane, mentre i video sulle forze dell'ordine sembrano essere accettati. Giordano sostiene che c'è un atteggiamento che favorisce i ladri a discapito delle forze dell'ordine.

Anche Silvia Sardone della Lega si schiera dalla parte delle forze dell'ordine, evidenziando che quest'ultime subiscono mediamente tre aggressioni al giorno. La politica sottolinea come sembri che la sinistra provi quasi piacere quando accadono episodi come quelli verificatisi a Verona. Nicola Fratoianni commenta l'accaduto alla questura di Verona, definendolo un atto criminale da parte delle forze dell'ordine, qualora venisse confermato.

