Intel presenta le GPU Arc Pro A60 e Pro A60M

Si aggiungono alla lineup di prodotto due nuove schede grafiche Intel Arc Pro

e iniziano le consegne dei sistemi basati su Arc Pro A40.

La notizia: Intel presenta le GPU Intel® Arc™ Pro A60 e Pro A60M, nuovi prodotti della gamma professionaleIntel® Arc™ Pro A-series. Offrono un significativo incremento nelle prestazioni della famiglia Arc Pro e sono specificamente progettate per gli utenti di workstation professionali con memoria video (VRAM) fino a 12 GB e supporto di quattro display con HDR e Dolby Vision®.

Con l'hardware ray tracing, accelerazione grafica e funzionalità di machine learning integrate, la GPU Intel Arc Pro A60 riunisce viewport fluidi, le più recenti tecnologie visual e la creazione di rich content in un tradizionale formato single slot.

Perché è importante: rispetto ai prodotti esistenti, Intel Arc Pro A60 e A60M raddoppiano tutte le caratteristiche funzionali e prestazionali, con 16 lane PCIe, 384 gigabyte al secondo di ampiezza di banda e di memoria, 256 motori AI Xe Matrix Extension (XMX) dedicati e 16 unità di ray tracing. Sono inoltre dotati di supporto completo per la codifica e la decodifica dei media, incluso AV1. Queste caratteristiche rendono le GPU Intel Arc Pro ideali per la progettazione e la modellazione CAD/CAM, le attività di AI inferencing e l'elaborazione multimediale in ambienti professionali dedicati.

Le GPU Intel Arc Pro sono supportate da driver rilasciati trimestralmente per un’ottimizzazione costante delle prestazioni e sono certificate ISV1 per le principali applicazioni da workstation utilizzate nei settori dell’architettura, dell’ingegneria delle costruzioni, della progettazione e della manifattura, tra cui:

• Autodesk 3ds Max

• Autodesk AutoCAD

• Autodesk Fusion 360

• Autodesk Inventor

• Autodesk Maya

• Bentley MicroStation

• Dassault Systèmes SOLIDWORKS

• Nemetscheck VectorWorks

• PTC Creo

• Siemens NX

• Siemens Solid Edge

Le GPU Intel per workstation sono inoltre ottimizzate per applicazioni multimediali e di intrattenimento come Blender ed eseguono librerie di rendering e ray tracing in Intel® oneAPI Rendering Toolkit per consentire la creazione di esperienze visive ad alte prestazioni e ad alta fedeltà su grande scala.

Disponibilità: La GPU Intel Arc Pro A60 per le workstation desktop sarà disponibile presso i distributori autorizzati Intel nelle prossime settimane, mentre la GPU Intel Arc Pro A60M per i sistemi mobili sarà disponibile presso i partner OEM nei prossimi mesi. Altre workstation con GPU Intel Arc Pro A40 sono già disponibili da HP, mentre Dell e Lenovo che seguiranno nel terzo trimestre del 2023.

La famiglia di GPU Intel Arc Pro è inoltre certificata per l'uso con i PC Intel NUC 13 Extreme Small form factor (SFF), che offrono processori Intel Core sbloccati di tredicesima generazione da 125 W.

I prodotti Intel Arc Pro per desktop sono disponibili con una garanzia di tre anni.

