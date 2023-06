RILASCIATE NUOVE MODALITÀ MULTIPLAYER PER FARMING SIMULATOR 22

Mentre la Farming Simulator League (FSL) professionale si prepara per la Quinta Stagione, Farming Simulator 22 aggiorna la sua componente multiplayer con nuove modalità competitive gratuite per tutti: sia la modalità Bale Stacking che quella Arena sono ora disponibili per PC e console. L’editore e sviluppatore GIANTS Software ha rilasciato le nuove modalità multiplayer come parte della patch 1.10 insieme a questo fantastico trailer di lancio.

IMPILARE LE BALLE DI FIENO PER IL MASSIMO PUNTEGGIO

Quanto iniziato, come un piacevole intrattenimento durante eventi internazionali di gaming, è ora giocabile a casa fino ad un massimo di sei giocatori: impilare balle di paglia quadrate su un rimorchio mentre un timer mette pressione al pari di una pressa altamente performante protagonista nella modalità Arena. Entrambe le modalità sono ora accessibili tramite l’accesso esports nel menu principale di Farming Simulator 22.

LA MODALITÀ ARENA BASATA SUL GIOCO DI SQUADRA RICHIEDE STRATEGIA

Nota grazie alla FSL, la modalità Arena ora è accessibile a tutti, senza la richiesta di registrazione alla lega esports internazionale. Due squadre, ognuna composta da un massimo di tre giocatori, competono per il massimo punteggio nella raccolta del grano, nella pressatura delle balle e la relativa consegna al punto di raccolta. Livelli aggiuntivi di gameplay tattico sono assicurati tramite una fase di presa e rilascio, potenziamenti casuali e molteplici strategie possibili.È prevista anche una modalità di training per facilitare ogni giocatore a portare a termine la sfida – anche per conto proprio.

FSL: PRESTO L’AVVIO DELLA QUINTA STAGIONE

Con le modalità multiplayer ufficialmente disponibili, la lega esports transita così su Farming Simulator 22. La Quinta Stagione riprende live sul palco in occasione di FarmCon 23, nei giorni 1 e 2 luglio in Lauingen, Germania.

Con HELM AG, un nuovo sponsor principale sostiene FSL e le squadre partecipanti possono ambire ad un montepremi di 200.000 euro. Chiunque sia interessato a partecipare alla lega, dopo aver testato le proprie capacità in Farming Simulator 22, può registrare un team su fsl.giants-software.com.

Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation®5 (PS5™), Xbox Series X|S, PlayStation®4 e Xbox One.

È disponibile un Year 2 Season Pass, che include quattro pack e un’espansione – i fan potranno risparmiare il 30% rispetto all’acquisto separato.

