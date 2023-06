Crollo di un ponte in costruzione sul Gange in India: nessuna vittima registrat

Nella serata di domenica, un ponte in fase di costruzione sul Gange in India è crollato, fortunatamente senza causare vittime. Il ponte, chiamato Aguanhighat Sultanganj, con una strada a quattro corsie, avrebbe dovuto collegare i distretti di Khagaria e Bhagalpurm nello stato del Bihar, nel nord-est del subcontinente indiano. Nonostante i lavori fossero iniziati otto anni fa e dovessero essere completati tre anni fa, la struttura si è rivelata problematica sin dall'inizio, subendo già un crollo lo scorso anno che ha causato notevoli ritardi.

Il crollo avvenuto ha portato al collasso di vari pilastri e dell'intera struttura nel corso d'acqua sottostante. Questo evento ha reso improbabile la realizzazione dell'importante infrastruttura nel breve termine, compromettendo la connessione tra il nord e il sud del Bihar.

Il governo statale ha immediatamente avviato un'indagine approfondita per determinare le cause dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Nel mese di aprile del 2022, una parte della struttura tra i pilastri numero 4 e 6 era già crollata a causa di forti venti e piogge intense. A quel tempo erano sorti dubbi sulla regolarità dei lavori di costruzione, tuttavia, non furono intraprese azioni contro l'impresa responsabile. Anzi, è stato concesso più tempo all'azienda per completare il ponte. Considerando l'importanza strategica del ponte nel collegare il nord e il sud del Bihar, questa serie di incidenti rappresenta una significativa sfida per il progetto.

È essenziale affrontare gli errori commessi e adottare misure per garantire la sicurezza e l'efficacia delle future opere infrastrutturali nel paese, al fine di evitare ulteriori disastri e ritardi significativi.

Ecco un'altra superpotenza all'amatriciana.

Per la seconda volta in due anni crolla in India un ponte in costruzione sul Gange. pic.twitter.com/o7bb1dyCMS — Publio Quintilio Varo (@silupescu) June 6, 2023

