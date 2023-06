HASBRO I NUOVI GIOCATTOLI TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO

TRANSFORMERS - IL RISVEGLIO

IN ARRIVO DA HASBRO NUOVI GIOCATTOLI E E ACCESSORI TRATTI DAL FILM

In attesa del nuovo colossal, in arrivo in tutte le sale dal 7 giugno, Hasbro svela una linea di giocattoli tutta nuova per rivivere in prima persona le incredibili avventure dei robot più famosi della terra. Dall’innovativo meccanismo che permette ai potenti Transformers di convertirsi in poche mosse, ai robot trasformabili in maschere da indossare, i piccoli fan potranno immergersi nel cuore dell’azione come mai prima d’ora!

Manca davvero poco all’uscita nei cinema di Transformers – Il risveglio, l’attesissimo nuovo capitolo della saga che narra le vicende di Optimus Prime e dei suoi fedeli amici. In questa nuova avventura ambientata nel 1994, i due umani Noah ed Elena si troveranno coinvolti in un antico conflitto tra tre fazioni di Transformers: gli Autobot, i Maximal e i Terrorcons. Gli Autobot dovranno cercare di proteggere la Terra dalla minaccia del temibile Unicron. L’adrenalina comincia a farsi sentire!



Per l’occasione, Hasbro lancia una nuova serie di giocattoli Transformers e accessori ideali per immergersi nelle fantastiche avventure dei robot che da quasi 40 anni affascinano migliaia e migliaia di appassionati grandi e piccini in tutto il mondo. La prima linea è la Transformers Beast Alliance: i Transformers e i Maximals si uniscono in un'epica alleanza mai vista prima. Tantissime le versioni disponibili, tra cui i Battle Changers, in grado di convertirsi in pochissime mosse, e i Beast Weaponizer, che oltre alla figura principale contengono anche un Beast Battle Master, un animale in grado di trasformarsi in una potente arma capace di potenziare ulteriormente l’efficacia del Transformer. A questi si aggiungono anche i Beast Combiner, cioè degli animali che possono mutare in impenetrabili armature per difendere il loro Autobot preferito. Da Optimus Prime a Bumblebee, c’è un Transformer adatto a tutti. In più, i personaggi e gli accessori della linea Beast Alliance sono compatibili e interscambiabili, per infinite ore di divertimento.



La linea Smash Changer, invece, introduce un’innovazione mai vista prima: i personaggi, tratti direttamente dal nuovo film e alti 23 cm, possono trasformarsi da robot a veicolo in soli 3 passaggi, mettendo in risalto la vera potenza dei Transformers.



Per tutti i bambini che aspirano a sentirsi come i potenti Autobot, infine, stanno per arrivare le nuove maschere dedicate ai personaggi più amati della saga. Grazie ai cinturini regolabili che garantiscono la massima vestibilità, anche i più piccoli potranno trasformarsi in grandi eroi; per chi vuole alzare il livello del gioco alla massima potenza, la nuova maschera convertibile 2 in 1 è la soluzione perfetta: Dalla modalità role play è possibile trasformare la maschera stessa nell'action figure di Bumblebee o Optimus Primal.



Non resta altro che scegliere il proprio Autobot preferito per unirsi alla squadra e vivere incredibili avventure per salvare il pianeta Terra!



