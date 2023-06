Celly x Vision of Super - moda smart

Con la collezione Celly x Vision of Super essere alla moda non è mai stato così smart





Celly, marchio italiano di accessori per smartphone del Gruppo Esprinet, presenta oggi la nuova collaborazione con Vision of Super, brand specializzato nel contemporary luxury nato nel 2018, che negli ultimi anni ha conquistato appassionati di rap e non solo grazie al suo stile distintivo e all’avanguardia. Le referenze della linea sono caratterizzate dalle iconiche fiamme simbolo di Vision of Super, che danno grinta agli accessori Celly e li rendono di tendenza. La collezione è disponibile a partire da maggio.









Altre News per: cellyvisionsupermodasmart