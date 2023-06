L'ULTIMO VIDEOGIOCO PAW PATROL PAW



PATROL WORLD LANCIA PIÙ TARDI QUEST'ANNO!

NESSUN LAVORO È TROPPO GRANDE, NESSUN CUCCIOLO È TROPPO PICCOLO – LANCIO QUESTO SETTEMBRE SU CONSOLE E PC

Guarda il nuovissimo trailer Qui

Outright Games, uno dei principali editori di intrattenimento interattivo per famiglie, in collaborazione con Paramount Consumer Products e Nickelodeon, è entusiasta di rivelare il PAW Patrol World Videogioco, ispirato al franchise prescolare di successo mondiale, creato da Spin Master Entertainment. PAW Patrol World uscirà il 29 settembre 2023 per PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Portare un'esperienza autentica per i fan di tutte le età, PAW Patrol World è un gioco di avventura open world che ricrea fedelmente gli ambienti e i personaggi della serie fenomenale. In Le famiglie di PAW Patrol World possono giocare insieme mentre esplorano le strade di Adventure Bay, le torri di Barkingburg, la montagna di Jake e la giungla selvaggia.

La storia segue i piani del sindaco Humdinger e della sua Kitten Catastrophe Crew per interrompere il PAW Patrol Celebrazioni del festival Day. I giocatori possono giocare e alternare l'iconico equipaggio di cuccioli per salvare la situazione con audaci salvataggi, rompicapo entusiasmanti e divertenti missioni. Con otto personaggi giocabili, tra cui Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky e Zuma così come i preferiti dai fan Tracker ed Everest, i fan possono godersi la vera PAW Patrol esperienza . Ogni cucciolo è dotato delle proprie abilità uniche e veicoli utilizzabili, e i fan con gli occhi d'aquila possono individuare i personaggi dello spettacolo durante il gioco.

Il mondo è pieno di collezionabili e segreti che sbloccano missioni e oggetti di progressione per personalizzare personaggi e veicoli. I giocatori possono collezionare skin, emoji e adesivi attraverso il gioco. Il sindaco Goodway ha un'altra sorpresa come parte delle celebrazioni del festival: una mostra d'arte di Chickaletta, dove i giocatori possono sbloccare opere d'arte per aiutarla a completare la collezione d'arte con il suo amato pollo.

Sia che i giocatori stiano esplorando da soli o facendo squadra con la modalità cooperativa sul divano per due persone, PAW Patrol World offre divertimento per tutta la famiglia. Ispirato da episodi iconici di PAW Patrol , il gioco presenta anche quattro speciali "Missioni flashback" in cui i giocatori possono rivivere le scene come missioni giocabili.

Il gioco è stato costruito con l'accessibilità all'avanguardia, sviluppato da anni di apprendimento per garantire che il gioco sia accessibile anche ai più giovani Fan della PAW Patrol . Il gioco è completamente doppiato e dotato di controlli intuitivi e consente ai giocatori più giovani di esplorare, giocare e seguire una missione in sicurezza.

PAW Patrol mondo è basato su Spin Master PAW Patrol , la pluripremiata serie animata prescolare che segue le avventure di un ragazzo esperto di tecnologia di nome Ryder e della sua squadra di cuccioli pronti a salvare la giornata. Uno degli spettacoli per bambini più popolari al mondo, il suo successo ha trasformato il franchise in un vero fenomeno globale. Dal suo lancio nel 2013, PAW Patrol attualmente va in onda in oltre 180 territori e in 35 lingue, classificandosi costantemente come una delle serie prescolari più apprezzate e raggiungendo oltre 350 milioni di famiglie in tutto il mondo. La serie è stata recentemente rinnovata per una decima stagione (26 episodi) che seguirà il branco di cuccioli PAW, tra cui Chase, Marshall, Rubble, Skye, Rocky, Zuma, Everest e Tracker, in missioni di salvataggio ancora più ricche di azione e avventure - se è profondo nelle regioni inesplorate della giungla o guai fuori dal mondo in Adventure Bay.

Beth Goss, CEO di Outright Games, afferma: “Con il decimo anniversario del franchise e un nuovo film in arrivo, PAW Patrol World arriva durante un anno incredibilmente importante per il marchio e siamo entusiasti di far parte dei festeggiamenti. Questo è il gioco PAW Patrol più ambizioso di sempre essere realizzato, e siamo lieti di aver lavorato a stretto contatto con Nickelodeon e Paramount Consumer Products per creare un collegamento accurato con la serie”.

PAW Patrol World

mondo

sarà disponibile per giocare il 29 settembre di quest'anno su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

Altre News per: patrolpatrolworld