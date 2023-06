Nick Apostolides ama la Demo di Daymare 1994: Sandcastle

Il famoso doppiatore Nick Apostolides ( Resident Evil 4 , Life is Strange 2) torna nei meandri dell’Horror con un messaggio per i fan di Daymare 1994: Sandcastle . In un nuovo video, Apostolides elogia la recente demo gratuita di Daymare 1994: Sandcastle , elogiando il lavoro del publisher Leonardo Interactive e dello sviluppatore Invader Studios .



In Daymare 1994: Sandcastle, videogioco survival horror in terza persona prequel dell'acclamato Daymare 1998 , i giocatori vestiranno i panni dell'agente speciale Dalila Reyes, un'ex spia governativa ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. (Hexacore Advanced Division for Extraction and Search).



Gioca la demo gratuita per vivere l'introduzione alla storia di Daymare: 1994 e le sue avvincenti meccaniche di gioco.

Esplora un'enorme struttura sotterranea piena di spaventosi esperimenti non finiti bene

Esplora un'enorme struttura sotterranea piena di spaventosi esperimenti non finiti bene

Scansiona l'ambiente alla ricerca di documenti nascosti, scoprendo terribili segreti

Combatti nemici terrificanti con un impressionante arsenale di armi ad alta potenza

Congela nemici spaventosi con il Frost Grip, uno strumento potenziato con azoto liquido che blocca i nemici sulle tue tracce

Risolvi enigmi rompicapo per progredire più a fondo in questo labirinto sotterraneo.









Daymare 1994: Sandcastle porterà il terrore nelle case su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, and Xbox One a partire da Mercoledì 30 Agosto 2023.

