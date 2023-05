Battlefield 2042 - Note di sviluppo della Stagione 5

Oggi il team di Battlefield 2042 ha pubblicato le ultime note di sviluppo del gioco, condividendo una panoramica di tutte le novità della Stagione 5: Nuova alba .



Presentato dal Community Manager di DICE Tom Straatman e dall’Associate Producer Alexia Christofi, il video presenta la nuova mappa Rivendicazione - ambientata in una Repubblica Ceca abbandonata e devastata dalla guerra - oltre a una serie di nuovi gadget, armi totalmente nuove e armi Vault elaborate, una revisione dell’attrezzatura dei veicoli, miglioramenti agli Specialisti e alla gestione delle squadre, e molto altro ancora.



Il video mostra anche come il team abbia sviluppato e rielaborato le versioni della mappa di lancio di Battlefield 2042 , Clessidra, e accenna a ciò che i giocatori possono aspettarsi oltre la Stagione 5.



Per un resoconto completo di tutte le novità della Stagione 5: Nuova alba , leggi le ultime note di sviluppo sul blog di Battlefield.



Guarda il trailer della Stagione 5 di Battlefield 2042 qui

