The Sims 4 svela i kit Revival Grunge e Angolo Libreria

È tempo di rilassarsi e assecondare i tuoi capricci più creativi e ribelli. Dai look rozzi e disinvolti alle accattivanti oasi di delizie letterarie, immergiti nel comfort di un'esplorazione creativa sconfinata.



Con i kit The Sims 4 Grunge Revival e Book Nook, assapora le possibilità creative che ti consentono di celebrare lo stile unico del tuo Sim e di curare rifugi tranquilli. Unisci lo spirito ribelle del movimento grunge con la tranquillità della lettura dei santuari e lascia che i tuoi Sims abbraccino il loro io autentico.



Esplora stili anticonformisti ispirati al grunge e rendili tuoi con The Sims 4 Grunge Revival Kit. Immergiti a capofitto in un regno di autoespressione non filtrata che celebra il rozzo, l'imperfetto e lo spirito libero.



Sfida le aspettative con un guardaroba che si basa sulla sperimentazione di vestibilità disinvolte e sicure. Con trame consumate, opzioni a strati e accessori audaci, crea look alternativi comodi ma eleganti e porta nuova energia riciclata ai look di tutti i giorni. Che si tratti di indossare una vecchia maglietta di una band o una felpa con cappuccio ampia e jeans sbiaditi del negozio dell'usato, queste silhouette morbide sono ora tue per rinnovarle con stili per ogni fotogramma.



In un mondo pieno di trambusto costante, trovare un angolo tranquillo dove abbandonarsi alla gioia della lettura è diventato un vero lusso. Rilassati in uno spazio lussuoso e accogliente e perditi in una bella storia con The Sims 4 Book Nook Kit.



Crea il luogo perfetto per rannicchiarti circondato da scaffali pieni di tesori letterari dopo una lunga giornata o goderti un pomeriggio soleggiato. Questo kit contiene lussuosi posti a sedere vicino alla finestra, scaffali per libri impilabili e comodi divani con accenti morbidi e rilassanti che aiuteranno il tuo Sim a rifugiarsi in storie avvincenti e godersi la magia del mondo scritto nel suo nuovo angolo preferito della casa.



I kit The Sims 4 Grunge Revival e Book Nook saranno disponibili il 1° giugno 2023 su PC tramite EA app, Mac tramite Origin, Epic Games Store e Steam, PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S e Sistemi Xbox One.



