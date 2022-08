Metal: Hellsinger terrà il più grande concerto della storia di Gamescom

Funcom e The Outsiders uniscono le forze con Gamescom e dedicano un’intera hall dell’evento ad un grande concerto, con le performance degli acclamati artisti metal del gioco!





Metal: Hellsinger, shooter ritmico in salsa heavy metal di Funcom e The Outsiders, è pronto a rubare la scena nel più grande concerto della storia di Gamescom. Alcune delle più incredibili voci coinvolte nella realizzazione del titolo canteranno le loro canzoni, scritte dal duo di compositori svedesi Two Feathers. Questo epico evento di unione tra la musica e il gioco si svolgerà alle 19:00 del 25 agosto, e verrà trasmesso in streaming per permettere a chiunque di poterne godere.







Dopo che lo shooter ha agevolmente superato il milione di download della demo e ha cominciato a scalare le classifiche delle wishlist di Steam, Funcom e The Outsiders hanno deciso di alzare il tiro radunando un incredibile numero di icone della musica metal per una performance senza precedenti, inclusi Matt Heafy (Trivium), Alissa White-Glüz (Arch Enemy), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Dennis Lyxzén (Refused/INVSN) e James Dorton (Black Crown Initiate).

L’evento sarà ad ingresso libero e sarà aperto a migliaia di persone, grazie ad un’intera hall completamente dedicata. Ma chiunque potrà godersi il concerto, grazie alla livestream che verrà realizzata appositamente, e i cui dettagli verranno condivisi più avanti.





I visitatori della Gamescom avranno libero accesso all’evento, e ai primi 200 ad arrivare verrà regalata un’esclusiva bag di merch a tema Metal: Hellsinger.

In Metal: Hellsinger, dovrete sparare, scattare ed eseguire mosse finali a tempo, sulle note di una colonna sonora metal originale. Se ci riuscirete, sentirete il brivido della musica adattiva intensificarsi e la vostra potenza crescere.

Metal: Hellsinger sarà disponibile dal 15 settembre per PC su Steam, PlayStation 5, e Xbox X|S. I pre-order per le versioni console sono disponibili, così come la demo, disponibile per tutte le piattaforme.

