MSI e Mercedes-AMG al Computex 2023

MSI, l?innovativo produttore di notebook per il gaming, partecipa all'edizione 2023 del Computex di Taipei (L0818, 4th Floor, Hall 1, Taipei Nangang Exhibition Center) con un bagaglio ricco di novità, che va dal pluripremiato Creator Z17 HX Studio ai rinnovati Alpha 17 e Prestige 16, fino al sofisticato MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad, ai nuovi Commercial 14 e Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.Quest'ultimo è sicuramente la punta di diamante delle novità della gamma di laptop MSI presentate in fiera. Nato dalla collaborazione tra MSI e Mercedes-AMG, questo potente e raffinato notebook in edizione limitata, riesce a coniugare alla perfezione lusso ed elevate prestazioni. Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, infatti, vanta un pannello OLED 4K ed è equipaggiato con processori Intel® Core? i9 di 13ª generazione e GPU NVIDIA® GeForce RTX? serie 40.Le performance al top si sposano con un design estremamente ricercato. Lo chassis in lega di magnesio-alluminio è, infatti, caratterizzato dall'elegante colore grigio Selenite e dall'esclusivo motivo a rombi di AMG, che insieme evocano l'immagine delle auto da corsa Mercedes-AMG. Gli appassionati di automobilismo non potranno che emozionarsi nel vedere i loghi Mercedes-AMG Motorsport in bella mostra sulla cover superiore del laptop e ripresa in altre parti.Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport dispone, inoltre, di un Premium Bundle Pack, che include diversi accessori, tra cui mouse, tappetino per mouse, chiavetta USB e custodia, quindi, un esclusivo set in grado di interpretare al meglio quel "luxury spirit condiviso da MSI e Mercedes-AMG.Tra le novità più interessanti si distingue anche MSI Raider GE78 HX Smart Touchpad, una nuova versione del potentissimo gaming laptop che ridefinisce il concetto di immersività ed è in grado di offrire performance senza compromessi agli appassionati di e-sport. Questo nuovo modello è dotato di un touchpad intelligente di nuova concezione, che è il più ampio mai viso su un notebook e consente di accedere con un solo tocco a funzionalità, come, ad esempio, la regolazione del volume e della luminosità della retroilluminazione di pannello e tastiera, la gestione della connessione Bluetooth, l'attivazione della webcam ecc. Non mancano poi anche cinque tasti di scelta rapida riservati alla personalizzazione.Con l'obiettivo di espandersi ulteriormente nel settore Corporate, MSI mette in mostra nel proprio stand il nuovissimo notebook Commercial 14, che mette a disposizione una serie di tecnologie e funzionalità nell'ambito della sicurezza (opzionali), tra cui NFC e un lettore di smart card integrato, che consentono di portare la sicurezza nelle fasi di autenticazione a un nuovo livello. Il Commercial 14 brilla anche sul fronte della salvaguardia ambientale, dal momento che la sua tastiera è realizzata con materiali PCR (riciclati dai consumatori) e i suoi imballi sono realizzati utilizzando oltre il 90% di carta riciclata.Premiato con il Best Choice Award della manifestazione, il Creator Z17 HX Studio è ancora una volta sotto i riflettori. Dotato di processori Intel® Core? i9 HX di 13ª generazione e certificato NVIDIA Studio, questa proposta interpreta alla perfezione il ruolo di laptop con CPU Intel HX più sottile e potente al mondo.Il rinnovato Alpha 17 è dotato del più recente processore AMD Ryzen? 7045 HX Dragon Range insieme alla GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX? serie 40. Uno degli aggiornamenti più interessanti su questo laptop è la tecnologia Wi-Fi 7 Qualcomm® FastConnect? 7800, che è per la prima volta al mondo integrata su computer. Il FastConnect 7800 offre prestazioni Wi-Fi 7 con velocità di picco fino a 5,8 Gbps con latenze di appena 2 millisecondi, grazie alla tecnologia High Band Simultaneous (HBS) Multi-Link, che utilizza più bande per garantire la migliore connessione disponibile. Un pannello QHD da 240Hz competa poi la dotazione di questo interessante notebook.Premiato con il Red Dot Product Design 2023, il leggero e potente Prestige 16, che pesa appena 1,5 Kg, è dotato di telaio in lega di magnesio, della più recente piattaforma con certificazione Intel® Evo e supporta la ricarica a 140W PD3.1. Inoltre, per chi ricerca prestazioni ai massimi livelli anche nell'ambito della grafica è possibile scegliere configurazioni con GPU NVIDIA GeForce RTX? della serie 40.

