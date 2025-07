È arrivata l’estate, nuova promozione MSI

MSI annuncia oggi l’avvio della nuova campagna estiva Cool Down, Build Up, una promozione pensata per premiare gli utenti più appassionati, che si tratti di studenti dai voti esemplari o di videogiocatori che finalmente avranno il tempo per provare quel titolo che hanno dovuto mettere da parte in attesa delle ferie. Acquistando uno dei prodotti custom che MSI ha selezionato per l’iniziativa, sarà possibile ricevere un codice Steam in omaggio da utilizzare per il proprio intrattenimento digitale.

La promozione coinvolge una selezione di schede madri delle serie Z890 e B860, sistemi di raffreddamento a liquido della serie CORELIQUID, case per PC ad alte prestazioni e alimentatori MEG e MPG con supporto PCIE 5.0 e chi acquisterà uno di questi prodotti tra 1 luglio e 30 settembre avrà diritto a ricevere un codice Steam fino a un valore massimo di 100 USD. Il codice, il cui valore varierà in base al prodotto acquistato, potrà essere riscattato sul sito MSI a partire da 14 giorni dopo la data di acquisto, entro il 28 ottobre 2025.

Tutti i dettagli, la lista dei modelli eleggibili e le modalità di richiesta del codice Steam sono disponibili sulla landing page ufficiale della promozione: https://msi.gm/S014E0B6

