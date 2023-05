I PROFESSIONISTI DEL SETTORE A DISPOSIZIONE DI GIOVANI E START-UP IN UN’ESCLUSIVA ATTIVITÀ DI COACHING. ASPETTANDO FIRST PLAYABLE!



Da oggi e fino al 9 giugno sette esperti del settore guideranno i giovani professionisti nel processo di selezione e presentazione di pitch agli investitori internazionali, in vista della quinta edizione di First Playable che si svolgerà a Firenze il 6 e il 7 luglio





IIDEA, l’Associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, è lieta di annunciare un'importante iniziativa di coaching rivolta ai professionisti più giovani e alle start-up. L'attività, totalmente online con slot prenotabili a partire da oggi e fino al 9 giugno, è propedeutica a First Playable, evento B2B organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana, in collaborazione con l’Agenzia ICE.



Obiettivo dell'iniziativa è fornire agli sviluppatori emergenti strumenti e competenze necessarie per presentare al meglio i propri progetti agli investitori e ai publisher internazionali che animeranno il principale evento business dedicato allo sviluppo di videogiochi in Italia che andrà in scena il 6 e 7 luglio prossimi a Firenze. Durante le sessioni di coaching 1:1, i partecipanti impareranno come preparare e presentare in modo efficace il proprio pitch, capiranno come selezionare al meglio publisher più adatto per il proprio progetto e potranno anche apprendere come comunicarlo in modo efficace. Ogni coach metterà a disposizione un minimo di dieci slot di trenta minuti, garantendo un'attenzione personalizzata a ciascun partecipante.



Gli interessati potranno prenotare il proprio appuntamento dal sito di First Playable con uno o più dei professionisti del settore dei videogiochi che guideranno le sessioni di coaching:





Valerio Di Donato, CEO di 34BigThings

CEO e Strategist di 34BigThings, dove è riuscito a far crescere un piccolo studio indie in una delle più grandi società di videogiochi in Italia. Nato programmatore, coinvolto nello sviluppo di molti giochi per console (Xbox, Playstation, Nintendo Switch, Wii U, X360), PC e dispositivi mobile negli ultimi 12 anni. Co-fondatore e direttore dei corsi di GameDev presso Event Horizon School, Head of Studio per Event Horizon Studios, entrambi fino al 2020. 34BigThings si è unita a Embracer Group tramite Saber Interactive nel 2020.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON VALERIO DI DONATO

Elisa Farinetti, Business Developer & Co-Founder di Broken Arms Games

Ha un passato da programmatrice e adesso si occupa della crescita aziendale e di ricercare nuove opportunità di business per Broken Arms Games. Dallo scorso anno è anche coinvolta nell'acceleratore di startup gaming "Cinecittà Game Hub" in qualità di co-direttrice.

Yves Hohler, CEO & Co-Founder di Broken Arms Games

È il cuore pulsante di Broken Arms, si occupa di gestire la produzione, di coordinare il team di sviluppo e affiancare Elisa Farinetti nella ricerca di nuove opportunità per lo studio. Partecipa attivamente allo sviluppo della scena indie italiana attraverso sessioni di mentorship con giovani studi.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON ELISA FARINETTI E YVES HOHLER

Claudio Giacopazzi, Advisor & Business Development Director at NACON Studio Milan

La sua prima esperienza nella game industry risale al 1995, a seguito della quale ha fondato - pochi anni più tardi - WaywardXS Entertainment, con la quale ha prodotto diversi titoli sportivi con licenze internazionali. In seguito, ha creato un'etichetta editoriale (Playdas) pubblicando e distribuendo undici titoli. Gli anni successivi sono stati dedicati alla creazione, produzione e pubblicazione di Lords Of Football (Geniaware), al termine del quale assume il ruolo - che tuttora ricopre - di Advisor & Business Development Director presso la neonata startup milanese Lunar Great Wall Studios, poi divenuta - nel 2022 - Nacon Studio Milan a seguito dell’acquisizione da parte del publisher francese Nacon.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON CLAUDIO GIACOPAZZI

Marco A. Minoli, Marketing Director di Slitherine Group

Inizia la sua avventura lavorativa nel settore dei videogiochi nel lontano 1998. Da sempre attivo sulla parte commerciale in uno dei mercati più attivi e innovativi, pone la sua attenzione sulle nicchie di pubblico, sulle community e sugli interessi verticali approdando nel 2007 in Slitherine, editore specializzato in giochi di strategia. CMO, formatore presso diverse università, master e accademie, divulgatore, Marco è impegnato nella diffusione di una maggiore consapevolezza del potere comunicativo dei videogiochi, del loro crescente potere come mezzo di conversazione e della loro portata innovativa nei processi di marketing.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON MARCO MINOLI

Samuele Perseo, Product Manager di Reply Game Studios

Fa parte dell’industria dei videogiochi da 17 anni. Ha iniziato nel campo della distribuzione, per poi passare al publishing e infine allo sviluppo. Dal 2011 lavora in Reply Game Studios (prima nota come Forge Reply). Nel tempo ha ricoperto diversi ruoli, sia in ambito gestionale che creativo. I progetti principali a cui ha partecipato sono Joe Dever’s Lone Wolf e Soulstice.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON SAMUELE PERSEO

Gian Paolo Vernocchi, CEO & Creative Director di DESTINYbit

Nell'industria da oltre 14 anni, è CEO e Creative Director di DESTINYbit - studio di sviluppo italiano acquisito nel 2020 da Amplifier Game Invest e parte di Embracer Group. Ha diretto Dice Legacy, pubblicato nel 2021 da PLAION ed Empires Apart, pubblicato nel 2018 da Slitherine.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON GIAN PAOLO VERNOCCHI

Sarà possibile, inoltre, prenotare delle sessioni di coaching sulla comunicazione di un prodotto videoludico con:

Marco Giannatiempo, CEO Laboratorio Comunicazione Srl

Fondatore di Laboratorio Comunicazione Srl nel 2005, prima agenzia di comunicazione in Italia a trattare la materia videoludica in maniera verticale, è docente presso diverse università. Gestisce assieme ad un team di circa venti persone la comunicazione dei più importanti publisher a livello mondiale come Bethesda, Bungie, Tencent, Konami, Riot Games e molti altri, lavorando anche con realtà indie ed importanti Festival. L’azienda opera sia a livello nazionale che mondiale, grazie ad un fitto ring di agenzie.

PRENOTA QUI IL TUO SLOT CON MARCO GIANNATIEMPO

L’attività di coaching è gratuita e aperta a tutti gli sviluppatori di videogiochi interessati. Sul sito di First Playable è possibile iscriversi al coaching e registrarsi alla quinta edizione dell’evento, anch’essa gratuita per tutti i developer italiani. Appuntamento il 6 e 7 luglio a Firenze presso Nana Bianca, startup studio e acceleratore verticale nel settore digitale, all’interno dell’Innovation Center di Fondazione CR Firenze, nel centralissimo quartiere di San Frediano.

