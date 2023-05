Tragica giornata di sangue sulle strade: sette morti e un ferito

Sette vite spezzate e un sopravvissuto: tragedia stradale in provincia di Perugia e nel Foggiano. Nel corso di una giornata tragica segnata da incidenti mortali, la provincia di Perugia e il Foggiano si trovano di fronte a un bilancio spaventoso. L'evento più grave si è verificato sul raccordo autostradale A1 Perugia-Bettolle, dove tre giovani hanno perso la vita nella notte tra sabato e domenica. Un secondo incidente fatale è avvenuto a Gubbio, portando il totale delle vittime a quattro.

Le prime tre vittime hanno tragicamente perso il controllo della loro auto a Magione, nella località di Torricella, sul raccordo autostradale A1. I tre ragazzi viaggiavano insieme a un amico quando, intorno alle 4 del mattino, l'auto è uscita di strada ribaltandosi in un campo vicino all'uscita autostradale. Il quarto giovane, che si trovava nell'auto, è stato ricoverato in gravi condizioni. Questo incidente ha suscitato una profonda commozione e sconvolgimento nella comunità di Magione, come evidenziato dal sindaco Giacomo Chiodini in un post su Facebook. Al momento non sono state ancora rese note le identità dei ragazzi, anche se sembra che non fossero residenti nella zona. Le autorità stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e si esprimono gratitudine verso i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario intervenuti.

La quinta vittima è invece deceduta all'alba di domenica, poco dopo la mezzanotte, quando il conducente è uscito di strada a Gubbio sulla variante della Strada statale 219, all'altezza del sottovia dello svincolo San Marco. Si trattava di un giovane di 26 anni residente nella zona. Purtroppo, non è stato possibile salvarlo nonostante i soccorsi tempestivi. Le forze dell'ordine stanno attualmente lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma al momento non sembrano esserci altre auto coinvolte.

Il bilancio complessivo della tragedia è stato ulteriormente aggravato da un gravissimo incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di domenica lungo la statale 90, precisamente a Troia, nel Foggiano. Tre motociclisti sono stati travolti da un'auto, con conseguente perdita delle loro vite. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che l'auto abbia invaso la corsia opposta. Le autorità stanno indagando per determinare le cause esatte di questo incidente.

Questa tragica serie di eventi ha gettato nella tristezza e nella disperazione le comunità coinvolte, lasciando un segno indelebile nelle vite dei sopravvissuti e delle famiglie delle vittime. È un triste promemoria dell'importanza di guidare in modo sicuro e responsabile, rispettando le norme stradali e prestando attenzione costante durante la guida.

