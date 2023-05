Tragedia sul Lago Maggiore: Violento Maltempo Provoca Incidente Mortale durante una Festa di Compleanno

Nel suggestivo scenario del Lago Maggiore, una festa di compleanno di una ventina di stranieri si è trasformata in una tragedia a causa di un violento maltempo. Una house-boat, utilizzata per festeggiare l'occasione, è stata sorpresa da un improvviso temporale che si è rapidamente trasformato in una tromba d'aria devastante, facendo ribaltare e affondare l'imbarcazione.

Purtroppo, quattro persone hanno perso la vita in questa terribile tragedia, mentre venti fortunatamente sono state salvate senza riportare ferite gravi.

I soccorsi si sono trovati ad affrontare numerose difficoltà, rallentati dalla pioggia torrenziale e dall'oscurità che avvolgeva la zona. L'incidente è avvenuto nelle acque comprese tra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara), precisamente a Lisanza, località situata nei pressi di Sesto Calende, verso le 19. Attualmente, i sommozzatori dei vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di ricerca, affiancati dall'utilizzo di un elicottero.

La house-boat ha subito l'impatto del maltempo e ha capovolto, finendo poi per affondare. Tutti i passeggeri sono finiti in acqua, e solo grazie all'aiuto di altre imbarcazioni e al nuoto alcuni di loro sono riusciti a raggiungere la riva. Secondo le informazioni fornite dall'Areu, a bordo dell'imbarcazione c'erano in totale 24 persone, tra passeggeri ed equipaggio. Sul luogo dell'incidente sono giunti rapidamente un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento per le emergenze di massima entità dell'Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Tre persone in condizioni non gravi sono state trasportate all'ospedale di Angera (Varese), mentre altre due, in condizioni leggermente più critiche, sono state portate rispettivamente a Gallarate (Varese) e Varese. Sul posto, altre 15 persone sono state soccorse e assistite. L'imbarcazione coinvolta nell'incidente era una house-boat privata lunga 16 metri, utilizzata per offrire servizi turistici sul lago. A bordo si trovavano anche alcuni membri dell'equipaggio. La comitiva di stranieri è stata sorpresa da questo violento maltempo che si è improvvisamente abbattuto sulla zona del Verbano. I passeggeri si sono trovati catapultati nelle gelide acque del Lago Maggiore, e solo alcuni sono stati fortunati a ricevere aiuto da altre imbarcazioni o a raggiungere la riva nuotando.

