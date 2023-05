Intel alla IEEE Conference | Roma 29 - 30 maggio

Gli esperti di Intel partecipano all’evento dell’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) con un keynote e un panel sulle reti 6G



Intel sarà a Roma per partecipare alla IEEE ICC (International Conference on Communications), in programma dal 28 maggio al 1 giugno a La Nuvola Convention Center, con gli interventi di due manager dell’azienda esperti di tematiche 6G.Lunedì 29 alle 11.30, Dario Sabella - Senior Manager, Standard and Research di Intel e Chairman dell’Industry Specification Group dell’ETSI (Istituto Europeo per le norme di Telecomunicazioni) sul MEC (Multi-access Edge Computing) - partecipa a un panel dal titolo “Trustworthy 6G Networking” insieme ad altri cinque fra manager aziendali ed esponenti del mondo accademico, incentrato sulle reti 6G affidabili.

Le reti mobili 6G costituiranno la base della futura infrastruttura di rete in un contesto socio-economico che fa sempre più affidamento sulle telecomunicazioni. Per costruire un sistema che sia veramente affidabile e robusto, l'intelligenza artificiale (AI) avrà un ruolo fondamentale nel garantire la sicurezza. Il panel discuterà di questo argomento dal punto di vista degli operatori di telecomunicazioni, delle aziende tecnologiche e del mondo accademico, evidenziandone i possibili sviluppi a breve, medio e lungo termine.



Martedì 30 maggio dalle 9:00 alle 11:00, Geng Wu – Intel Fellow e Head of Intel Wireless Standards and Technologies e titolare di oltre 50 brevetti USA - sarà fra i keynote speaker che apriranno la giornata. L’intervento di Wu è intitolato “6G Cloud-Native System – Vision, Architecture Framework and Enabling Technologies” e verterà su diverse importanti convergenze tra progettazione e prestazioni delle reti con l’obiettivo di stimolare innovazioni tecniche e portare la trasformazione tecnologica dalla fase concettuale alla realtà.



Geng Wu presenterà un’infrastruttura di sistema 6G Cloud-Native basato su un'estensione diretta dell'architettura 5G service-based, che rappresenta base di partenza per lo sviluppo di un cloud 6G wide-area distribuito per consentire l’implementazione di sensori intelligenti di nuova generazione, il machine learning e funzionalità di machine inference.



