GIOCO DI CARTE POKÉMON - ESPANSIONE OSSIDIANA INFUOCATA

Oggi The Pokémon Company International ha rivelato la prossima espansione del popolarissimo Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata, che sarà disponibile l’11 agosto 2023 presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.



L’espansione in arrivo, Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata, introdurrà i Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso nel GCC Pokémon, dove alcune carte Pokémon-ex Teracristal saranno caratterizzate da un tipo diverso di Energia. Ad esempio, gli Allenatori incontreranno Charizard-ex di tipo Oscurità invece del suo solito tipo Fuoco, come anche Tyranitar-ex di tipo Lampo invece del suo solito tipo Lotta o Oscurità.







La differenza sta nell’attacco: quando attaccano, infatti, i Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso utilizzano la stessa Energia del loro tipo abituale, ma hanno una debolezza diversa che corrisponde al loro tipo modificato. Queste carte seguiranno, inoltre, le stesse regole dei Pokémon-ex normali: quando finiscono KO, il Pokémon-ex Teracristal con un tipo diverso fa prendere due carte Premio invece di una.



Tra le carte degne di nota dell’espansione compaiono:





15 Pokémon-ex e sei Pokémon-ex Teracristal

12 carte rare illustrazione di Pokémon

6 carte rare illustrazione speciale di carte Pokémon e Aiuto

12 carte ultra rare a figura intera impresse in modo speciale di carte Pokémon-ex e Aiuto

Tre carte rare iper dorate impresse in modo speciale



Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata saranno disponibili in buste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.





Ma non è tutto. Prima di poter mettere mano sulla versione da tavolo in uscita il 10 agosto 2023, gli Allenatori avranno l’opportunità di giocare in anteprima con Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live, già disponibile per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows.







Gli Allenatori che proveranno la nuova espansione in versione digitale riceveranno dei premi speciali: al momento dell’accesso, il Pass lotta di Scarlatto e Violetto - Ossidiana Infuocata premierà i giocatori con un nuovo mazzo con protagonista Charizard-ex di tipo Oscurità e, per di più, i giocatori potranno anche sbloccare un mazzo premium aggiuntivo di Toedscruel-ex, riscattando i cristalli guadagnati partecipando alle avventure giornaliere.



