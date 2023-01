ESPANSIONE SCARLATTO E VIOLETTO DEL GIOCO DI CARTE POKÉMON

NUOVA ESPANSIONE SCARLATTO E VIOLETTO DEL GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI POKÉMON RIPORTA IN AUGE LA MECCANICA DEI POKÉMON-EX E INTRODUCE I POKÉMON TERACRISTAL

The PokémonCompany International ha rivelato altri dettagli sull’espansione Scarlattoe Violetto del Gioco di Carte Collezionabili (GCC) Pokémon, inpubblicazione in tutto il mondo il 31 marzo 2023.



L’espansione ripropone in chiave aggiornata i Pokémon-ex, una meccanicadi gioco basata su Pokémon con PS alti che sfoggiano attacchi e abilitàportentosi. Diversamente dai Pokémon-EX delle serie Nero eBianco e XY, che erano tutti Pokémon Base, i Pokémon-exdella serie Scarlatto e Violetto possono essere Base, di Fase1 o di Fase 2. Ma la loro potenza ha un prezzo: quando finiscono KO fannoprendere due carte Premio.

Ispirandosi alfenomeno Teracristal dei videogiochi Pokémon Scarlatto e PokémonVioletto, l’espansione introduce i Pokémon-ex Teracristalcontraddistinti da illustrazioni impresse in modo speciale che mettono inrisalto il loro teratipo. Queste nuove carte seguono le stesse regole deiPokémon-ex ma non subiscono danni quando si trovano in panchina.



In aggiunta agli aggiornamenti al design delle carte del GCCPokémon, Scarlatto e Violetto include carte a figura interaimpresse in modo speciale di Pokémon raffigurati in pose naturali e colorivivaci, così come carte rare illustrazione e rare illustrazione speciale chepossono mostrare un’intera catena evolutiva di Pokémon. Queste carte mettono inrisalto i Pokémon nel proprio ambiente naturale e offrono uno sguardoravvicinato alle loro personalità uniche.



Tra le carte degne di nota dell’espansione compaiono:

12 carte rare doppie di Pokémon-ex, inclusi due Pokémon-ex Teracristal: Arcanine e Gyarados

12 carte ultrarare di Pokémon-ex e otto carte Aiuto ultrarare

24 carte rare illustrazione di Pokémon

10 carte rare illustrazione speciale di Pokémon e Aiuto

Sei carte rare iper dorate impresse in modo speciale, che possono includere carte Pokémon-ex, Allenatore ed Energia



Le carte dell’espansione Scarlatto e Violetto si troveranno inbuste di espansione, set Allenatore Fuoriclasse e collezioni speciali presso irivenditori autorizzati in ogni angolo del mondo.



Per ulteriori informazioni sul GCC Pokémon, visita il sito Pokemon.it/GCC e Pokemon.it.





