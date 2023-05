MMORPG SPIRIT - rivelato un nuovo trailer

NCSOFT rivela un nuovo trailer del marchio che ripercorre 25 anni di eredità nel genere MMORPG

Il trailer mostra le caratteristiche principali delle IP MMORPG di punta per PC dello sviluppatore e introduce il suo prossimo titolo THRONE AND LIBERTY



NCSOFT(NC) ha rivelato un nuovo trailer del marchio 'MMORPG SPIRIT' che ripercorre 25 anni di eredità nel genere MMORPG. NC è stato uno sviluppatore di giochi leader nel settore con le sue IP MMORPG di punta per PC tra cui Lineage, Lineage2, AION, Blade & Soul.

Guarda il video della campagna qui: link

NC è stato un pioniere nel genere MMORPG sin da Lineage, il primo titolo MMORPG dello sviluppatore rilasciato nel 1998 che ha aperto un'era di giochi online in Corea del Sud. L'ultimo video della campagna dell'azienda celebra le caratteristiche chiave e le pietre miliari delle sue IP di punta e invita i giocatori a sperimentare un mondo completamente nuovo in TL.

Lineage, il "primo mondo" a connettere i giocatori attraverso il divertimento. Il gioco è diventato uno dei titoli MMORPG online coreani di prima generazione che ha stabilito uno standard rivoluzionario nei MMORPG. Lineage è acclamato per aver ampliato i giochi in un mondo organico che assomiglia alla realtà, introducendo battaglie su larga scala combattute tra comunità battagliere e con dinamciche di rivalità e competizione.

Lineage 2, il "primo mondo" a superare i limiti della visuale di tre quarti. Con Lineage 2, NC ha aperto un'era di giochi online in 3D. Il gioco ha introdotto una grafica 3D coinvolgente e di alta qualità che ha conquistato il mondo e lo ha reso uno dei giochi online più popolari.

AION, il "primo mondo" a portare la battaglia in cielo. Il sistema di combattimento aereo del gioco ha rivoluzionato il modo in cui i combattimenti vengono percepiti nel genere MMORPG. AION è stato anche acclamato per le sue opere d'arte e la musica che ha raggiunto livelli orchestrali

Blade & Soul, il "primo mondo" a combinare narrazione creativa con azione dinamica. Il gioco è acclamato per l’immersione che i giocatori provano attraverso i suoi accattivanti elementi narrativi. Meccaniche di combattimento uniche come contrattacchi attivi, parate e tecniche di arti marziali realistiche sono state molto apprezzate dalla comunità di gioco.

THRONE AND LIBERTY, l'inizio di un mondo completamente nuovo. TL è il prossimo titolo MMORPG di NC. Il gioco offre conflitti su vasta scala in un mondo dinamico che offre diverse opportunità e minacce per i giocatori. Amazon Games pubblicherà TL in Nord America, Sud America, Europa e Giappone.

Come parte della campagna "MMORPG SPIRIT", a metà Giugno verrà pubblicato anche un artbook digitale sui media ufficiali del marchio NC "NC PLAY". L'artbook riunirà l'arte del gioco in Lineage, Lineage 2, AION, Blade & Soul, inclusi i design dei personaggi in fase iniziale, concept art e battaglie realistiche progettate con una grafica delicata che non è mai stata rivelata prima ai giocatori.

