Ammagamma: AI e ricerca applicata: “The Energy of Data”

AI e ricerca applicata: “The Energy of Data”, Centro di Ricerca di Ammagamma, si apre a nuovi progetti e firma due accordi internazionali



Il Centro di Ricerca di Ammagamma, nato nel 2021, ha dato vita a due nuove collaborazioni con la Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme e il Leverhulme Centre for the Future of Intelligence di Cambridge.

A due anni di distanza dalla data di fondazione, “The Energy of Data”, il Centro di Ricerca di Ammagamma nato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, si apre a nuovi progetti e a nuove importanti collaborazioni con alcuni tra i più eccellenti centri di ricerca internazionali, per promuovere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale attraverso l’applicazione delle metodologie di design e di ricerca applicata.





I due accordi internazionali

Uno dei due accordi internazionali stipulati recentemente dal Centro di Ricerca coinvolge la Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme per dare vita a un progetto di ricerca volto a comprendere come il design possa supportare i progetti di AI applicata all’interno dei processi industriali. Il suddetto accordo nasce dalla convinzione che il design possa essere una leva strategica sia nella fase del problem setting che nella fase di engagement del cliente, per garantire che l’adozione della tecnologia sia efficace rispetto alle necessità. Il design può diventare il framework metodologico e concettuale per tradurre la conoscenza dell’azienda nell’abilità di delineare un problema e attivare, infine, un meccanismo di co-creazione della soluzione.

Un secondo accordo internazionale è stato stretto con il Leverhulme Centre for the future of Intelligence di Cambridge, centro di ricerca interdisciplinare che affronta le sfide e le opportunità poste dall'intelligenza artificiale (AI). Il progetto, in questo caso, prevede che a partire da un’analisi comparata dei modelli di assessment delle soluzioni di AI, sia sviluppata e implementata una metodologia e un tool di assessment dell’impatto di tali soluzioni, per cercare di anticipare le misure di valutazione e di risk reduction previste dall’AI Act, emesso della Commissione Europea.

“Gli accordi con la Bezalel Academy of Arts and Design di Gerusalemme e il Leverhulme Centre for the future of Intelligence di Cambridge rappresentano un momento importante per l’evoluzione delle attività del Centro di Ricerca di Ammagamma e per gli impatti che cerca di portare nel settore dell’AI. La volontà di Ammagamma, fin dalla nascita del Centro, è quella di utilizzare le metodologie del design per dialogare con le aziende e condurre una riflessione congiunta sulle aspettative rispetto all’introduzione delle soluzioni di AI. Nel fare questo, vogliamo conservare e promuovere il valore della conoscenza umana, ma abbiamo bisogno di elaborare nuovi strumenti e approcci che permettano di valorizzarla.” – Luca Baraldi, Head of Human Sciences Ammagamma.

I servizi del Centro di Ricerca



“The Energy of Data” ha sede a Modena ed è nato nel 2021 con lo scopo di sperimentare nuove metodologie di applicazione del design thinking attraverso l’implementazione di nuove metodologie e di soluzioni di intelligenza artificiale. Si tratta di uno spazio aperto a tutti coloro che vogliono sperimentare il potenziale di questa tecnologia e comprendere da vicino come generare conoscenza attraverso i dati. In primis, questo Centro rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per le imprese del territorio, coinvolte in programmi di ricerca Industria 4.0, ma anche un’occasione per le amministrazioni pubbliche, interessate a realizzare progetti open data, così come per le università, le scuole e i centri di ricerca.

“The Energy of Data” eroga quattro tipologie di servizi, ciascuno dei quali include molteplici attività:

IDEA – Formazione e divulgazione di contenuti scientifici: è il servizio dedicato alla diffusione della conoscenza sull’AI e alla scoperta degli ultimi sviluppi tecnologici nel mondo della Data Science. Attraverso eventi, workshop o incontri di formazione adattabili al tipo di interlocutore (scuole, startup e aziende) il servizio si pone l’obiettivo di migliorare la consapevolezza della tecnologia e delle sue potenzialità;





SCOPERTA – Business Translation: è il servizio focalizzato sulle attività di business translation, necessarie a mappare i processi e comprendere quali soluzioni di IA sono più adatte ad essi; con questo servizio si intende migliorare l’impatto tecnologico che l’AI può portare ai processi, attraverso la generazione di nuovi progetti, ed è dedicato a chi intende implementare un servizio di AI, di cui ancora non è stato definito il perimetro;





DISEGNO – Design della soluzione: è il servizio dedicato alla creazione di algoritmi e applicativi di AI attraverso metodi di co-design che mettono in collaborazione gli utenti finali con il team di sviluppo. Con questo servizio si intende migliorare la definizione e la qualità dei progetti attraverso il coinvolgimento degli utenti; è rivolto a coloro che vogliono sviluppare un progetto di AI, seguendo un obiettivo preciso e partendo dalla definizione della soluzione, prima di procedere con lo sviluppo;





INVENZIONE – Prototipazione tecnica: è il servizio riservato alla prototipazione tecnica e offre ai ricercatori spazi e strumentazione per fare ricerca applicata sulle tecnologie più adatte a sviluppare IA; l’obiettivo delle attività svolte è di portare avanti la frontiera tecnologica, migliorando i risultati e lo stato dell’arte della materia nel contesto scientifico.

