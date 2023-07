Ammagamma selezionata nella Market Guide for AI and Data and Analytics (D&A) Service Providers

Al giorno d'oggi, tutti i tipi di organizzazioni si trovano ad avere a che fare con una qualche forma di intelligenza artificiale, perché l’AI è praticamente ovunque. In un simile contesto, diventa fondamentale per un'azienda scegliere correttamente il proprio partner per i servizi di AI, ancor più quando il mercato dei fornitori risulta altamente frammentato. Grazie alle sue tecnologie e competenze d’avanguardia nel campo dell'AI, Ammagamma è stata selezionata da Gartner in una sua recente Market Guide, uscita a maggio 2023, che identifica una lista di 100 fornitori rappresentativi nel mercato dei servizi D&A e AI.



Sebbene le dimensioni complessive del mercato globale dei servizi IT stiano diventando sempre più grandi, il mercato dei fornitori di servizi D&A e AI è molto frammentato. Per questo motivo, gli analisti di Gartner affermano che:



“Per le organizzazioni che si affidano a fornitori di servizi di tutti i tipi (compresi consulenti, integratori di sistemi, outsourcer e fornitori di cloud), è fondamentale che i team D&A e AI trovino i partner giusti. Le aree più importanti su cui concentrarsi quando si crea una strategia di portafoglio e l'utilizzo di un fornitore di servizi di D&A o di AI includono :

Essere un accorto consumatore - Comprendere le dinamiche del mercato, le motivazioni e le metriche dell'organizzazione dei fornitori di servizi.





Gestire il rischio - L'obiettivo principale di qualsiasi organizzazione che si avvale di fornitori di servizi è quello di gestire il rischio. Ogni fornitore di servizi presenta pro e contro. Pertanto, è fondamentale identificare e gestire attivamente o mitigare i rischi associati.





Determinare le fasi successive - I team di AI e D&A devono garantire chiarezza e allineamento della strategia di sourcing. Le fasi successive possono includere la valutazione e la selezione di uno o più fornitori di servizi.”

“ È un grande onore per Ammagamma essere riconosciuta da Gartner come uno dei 100 Vendor rappresentativi nel mercato dell’AI e D&A. Stiamo potenziando sempre di più i nostri servizi di AI e le nostre capacità di sviluppo per rispondere alle richieste emergenti degli acquirenti, come ad esempio la consegna tempestiva di soluzioni di valore, che significa fornire applicazioni per permettere un rapido time to market" - afferma David Bevilacqua, CEO di Ammagamma – “Nel settembre 2022 Ammagamma era già stata inclusa da Gartner nella Market Guide come uno dei 30 fornitori più rappresentativi per le soluzioni legate alla previsione, l’allocazione e il rifornimento del Retail. Questo nuovo riconoscimento è solo un altro passo nel nostro percorso per diventare un vero e proprio punto di riferimento nel settore dell'AI".

Altre News per: ammagammaselezionatanellamarketguidedataanalytics