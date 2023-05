Il Signore degli Anelli: Gollum supporta il DLSS 3

Il DLSS Momentum si espande ancora con 2 nuovi titoli che adottano la tecnologia all’avanguardia proprietaria NVIDIA

NVIDIA annuncia oggi che Il Signore degli Anelli: Gollumsarà lanciato il 25 maggio con il supporto del DLSS 3 e di molte altre tecnologie proprietarie NVIDIA. Sono inoltre disponibili altri due titoli con DLSS 2:Firmament e Togges.

La migliore esperienza di gioco con Il Signore degli Anelli: Gollum Experience

Basato sui libri di J. R. R. Tolkien, Il Signore degli Anelli: Gollum è un gioco di azione e avventura stealth incentrato sulla narrativa, realizzato daDaedalic Entertainment, creatori di Deponia e di molti altri titoli di successo.

Disponibile a partire dal 25 maggio, Il Signore degli Anelli: Gollum™ viene lanciato con il supporto delDLSS 3, di NVIDIA DLAA, NVIDIA Reflex e ombre e riflessi in ray-tracing.

Prestazioni MOLTIPLICATE grazie al DLSS 3

Ne Il Signore degli Anelli: Gollum, i giocatori dotati di GPU della serie GeForce RTX 40 potranno moltiplicare le prestazioni grazie alla potente tecnologia DLSS 3. Ad esempio, a 4K, le prestazioni della GeForce RTX 4090 aumentano di 3,5 volte, consentendo 169 fotogrammi al secondo con ogni impostazione al massimo e tutte le opzioni di ray tracing attivate. La GeForce RTX 4080 può raggiungere, invece, i 123 FPS, con un incremento di 3,8 volte; la GeForce RTX 4070 Ti garantisce un'accelerazione di 3,9 volte, per un gameplay a 100 FPS; la GeForce RTX 4070 riceve un incremento di 3,8 volte, ottenendo un risultato di 79 FPS nel nostro benchmark.

Anche i laptop godranno di prestazioni incredibili: il DLSS 3 migliora infatti le prestazioni di 2,5 volte – in media - a 2560x1440 con impostazioni massime e ray tracing attivato nei laptop dotati di GeForce RTX Serie 40. Il DLSS 3, al contempo, aiuta tutte le GPU RTX Serie 40 a funzionare a oltre 90 FPS, con la GPU di punta - la GeForce RTX 4090 per Laptop - che raggiunge i 200 FPS!

Una qualità delle immagini nettamente migliorata con DLAA

Con frame rate così veloci su molte GPU, i giocatori con GeForce RTX potrebbero voler migliorare la qualità dell'immagine attraversoNVIDIA DLAA, una modalità di anti-aliasing basata su AI che utilizza la stessa tecnologia sviluppata per il DLSS. Il DLAA utilizza un'immagine a risoluzione nativa per massimizzare la qualità dell'immagine e neIl Signore degli Anelli: Gollum™ il DLAA può essere combinato con il DLSS Frame Generation per ottenere un'ottima qualità dell'immagine e prestazioni davvero eccellenti.

Il Gameplay più reattivo di sempre grazie a NVIDIA Reflex

Per rendere il gameplay ancora più reattivo, i giocatori con GPU GeForce RTX o GeForce GTX serie 900 (e successive) potranno attivare la tecnologiaNVIDIA Reflex. Questo riduce la latenza del sistema in modo che le azioni vengano eseguite più rapidamente, rendendo i titoli per giocatore singolo più reattivi e divertenti eaumentando la competitività nelle partite multigiocatore. Ne Il Signore degli Anelli: Gollum™, con Reflex attivato, la latenza del sistema si riducefino al 56%.

Il DLSS continua la sua espansione

Il DLSS momentum avanza senza sosta; ecco i nuovi titoli che supportano la tecnologia:

Link correlati

Il Signore degli Anelli: Gollum con il DLSS - su GeForce.com:

https://www.nvidia.com/en-us/ geforce/news/lord-of-the- rings-gollum-dlss-3-ray- tracing-rtx

Nuovo video The Lord of the Rings: Gollum™ con DLSS 3:

https://youtu.be/RMmlb_2aG0w

Altre News per: signoredeglianelligollumsupportadlss