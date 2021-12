NACON: DUE NUOVI TRAILER PER STEELRISING E IL SIGNORE DEGLI ANELLI: GOLLUM

Steelrising raffigura una versione alternativa della storia nel 1789: cosa sarebbe successo se il re Luigi XVI, amante dell'orologeria, avesse costruito un esercito di robot in grado di placare la rabbia del popolo? Potente e crudele, questo esercito non risparmia nessuno e punisce violentemente i ribelli. Parigi brucia e sanguina. Uomini, donne e bambini vengono sistematicamente massacrati.In questo nuovo trailer cinematografico svelato da Daedalic Entertainment e NACON, la lotta tra le due personalità di Sméagol e Gollum è costante e si può vedere come interagiscono l'uno contro l'altro in questa piccola anteprima dell'avventura stealth-action che uscirà nel 2022. In arrivo su PC, PlayStation4, PlayStation5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, The Lord of the Rings™: Gollum™ offre una prospettiva nuova di zecca, pur rimanendo fedele alla visione delineata de Il Signore degli Anelli. Il Signore degli Anelli: Gollum è un action-adventure guidato dalla storia, in cui i giocatori assumono il ruolo di Gollum per riconquistare il suo prezioso anello perduto. Devono arrampicarsi, saltare e sgattaiolare attraverso aree pericolose, evitare di essere catturati e cercare di mantenere il vantaggio. Gollum è abile e scaltro, ma anche combattuto dalla sua doppia personalità. Sta a te decidere se il lato più oscuro di Gollum prende il sopravvento o se è rimasta una scintilla di ragione in quello che una volta era Sméagol.XSteelrising e Il Signore degli Anelli: Gollum sarà rilasciato nel 2022 per PC e console.

Steelrising e Il Signore degli Anelli: Gollum sarà rilasciato nel 2022 per PC e console.