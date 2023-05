Xiaomi Smart Life: tanti nuovi prodotti

Xiaomi estende l’ecosistema Smart Life e debutta sul mercato europeo con un’ampia gamma di prodotti AioT

In occasione dell’evento di lancio europeo “Discover Xiaomi 2023”, tenutosi oggi a Milano, l’azienda annuncia nuovi prodotti AIoT per migliorare la smart experience dentro e fuori casa. Tra le novità presentate quattro nuovi prodotti per l’aspirazione, Xiaomi Robot Vacuum E10, S10, E12, S12, S10+ e X10; Xiaomi Air Fryer Pro 4L; Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, che ampliano l’offerta dei prodotti dedicati alla smart mobility e Xiaomi Pad 6, il tablet all-in-one, potente e versatile, ideale per il lavoro e il tempo libero.

“Da sempre Xiaomi mette al centro i propri utenti fornendo dispositivi che puntano a migliorare la loro vita quotidiana, offrendo la migliore tecnologia e un'esperienza sempre più facile e coinvolgente. Con questi nuovi prodotti rinnoviamo il nostro impegno nel portare innovazione e qualità nel settore, continuando ad ampliare la nostra offerta e ad ottimizzare il portfolio prodotti in tutta l’Europa Occidentale” – afferma Ou Wen, General Manager Xiaomi Western Europe.

Quando si parla di faccende domestiche, sempre più persone desiderano prodotti in grado di pulire velocemente, con la possibilità di controllare i parametri attraverso il proprio smartphone. Xiaomi porta sul mercato europeo quattro nuovi prodotti, Xiaomi Robot Vacuum X10, S10+, S12 ed E12, con due aggiunte per il mercato italiano, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed E10, per soddisfare ogni esigenza, non solo in termini di efficienza, ma anche di prezzo. Dall'entry level, al dispositivo premium per consentire agli utenti la più ampia scelta possibile.

Nuovi Xiaomi Robot Vacuum: ancora più smart, ancora più easy Xiaomi Robot Vacuum X10, l'ultimo nato della linea di aspirapolvere robot di Xiaomi, è stato progettato per semplificare le pulizie garantendo prestazioni al top. Dotato di batteria 5200mAh, assicura 180 minuti1 di autonomia alla massima potenza di aspirazione con una sola carica.

Abbinato alla sua stazione base intelligente, questo dispositivo di pulizia poliedrico è anche appositamente adattato per pulire ogni tipo di pavimento grazie a una potenza di aspirazione di 4.000Pa. È un perfetto alleato per una pulizia completa della casa consentendo di godersi un po' di tempo libero dopo una lunga giornata di lavoro.

Xiaomi Robot Vacuum S10+, Xiaomi Robot Vacuum S10 ed S12 ampliano invece la serie S e come tutti i prodotti delle serie S e della serie X sono dotati della tecnologia LDS per la pianificazione di un percorso di pulizia efficiente, indipendentemente dalle dimensioni e dalla configurazione della casa. Per chi cerca un design ultra-sottile, senza però rinunciare a un’elevata potenza di aspirazione, ci sono Xiaomi Robot Vacuum E10 ed E12 che consentono un accesso agevolato anche sotto il divano o il letto.

Tutti i nuovi modelli sono certificati dal TÜV Rheinland, a garanzia della tutela della privacy di ogni utente.

I nuovi Xiaomi Robot Vacuum sono disponibili a partire da oggi 22 maggio alle ore 13.00:

· Xiaomi Robot Vacuum E10 sarà disponibile su Mediaworld e Unieuro al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 189,99 euro.

· Xiaomi Robot Vacuum E12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 239,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 179,99 euro.

· Xiaomi Robot Vacuum S10 sarà disponibile su Unieuro al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 279,99 euro.

· Xiaomi Robot Vacuum S12 sarà disponibile su Amazon, mi.com e Xiaomi Store Italia al prezzo consigliato di 359,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 269,99 euro.

· Xiaomi Robot Vacuum S10+ sarà disponibile su Amazon, Unieuro e mi.com al prezzo consigliato di 449,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 399,99 euro.

· Xiaomi Robot Vacuum X10 sarà disponibile su Amazon e Mediaworld al prezzo consigliato di 599,99 euro. L’offerta early bird sarà valida dal 22 al 28 maggio al prezzo di 449,99 euro.

Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite: upsize your ride & ride with style

Dopo il lancio sul mercato europeo di Xiaomi Electric Scooter 4 Pro e Ultra, oggi la line-up della serie Xiaomi Scooter 4 si amplia ulteriormente con due nuovi modelli: Xiaomi Electric Scooter 4 e 4 Lite, dotati rispettivamente di un motore da 600W e 300W in grado di raggiungere una velocità massima di 20 km/h2. Con una capacità di 7,650mAh, Xiaomi Electric Scooter 4 è in grado di coprire distanze fino a 35km con una sola carica, superando facilmente pendenze fino al 16%. La capacità della versione 4 Lite invece é pari a 5,200mAh che assicura un’autonomia di 20km.

Il freno a tamburo sulla ruota posteriore di Xiaomi Electric Scooter 4 Lite, insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, riducono la distanza di frenata garantendo così una maggiore sicurezza. Xiaomi Electric Scooter 4 invece è dotato di freno a disco a doppia azione migliorato sulla ruota posteriore per un’efficienza di controllo ottimizzata; insieme al sistema E-ABS della ruota anteriore, la distanza di frenata sarà molto più ridotta.

Entrambi i prodotti possono essere collegati all'app Xiaomi Home tramite Bluetooth per controllare la velocità e la carica in tempo reale, aggiornare il firmware e monitorare i dati di guida.

Xiaomi Electric Scooter 4 e Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sono disponibili da oggi sul mercato rispettivamente al prezzo di 549,99 euro e 449,99 euro.

Da oggi fino al 4 giugno, inoltre Xiaomi Electric Scooter 4 sarà acquistabile al prezzo early bird di 499,99 euro su Mediaworld, Unieuro, Euronics e Amazon; mentre Xiaomi Electric Scooter 4 Lite sarà acquistabile su Mediaworld, Unieuro, Euronics, Amazon, Expert e Trony al prezzo early bird di 399,99 euro.

Da oggi, entrambi i prodotti saranno disponibili in pre order su mi.com e le vendite effettive inizieranno dal 12 giugno.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L: La tua finestra sulla cucina sana

Dopo il grande successo della versione da 3,5L, quest'anno è arrivata sul mercato italiano la sua naturale evoluzione: Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L. Stesso design minimale ed elegante, più spazio per le oltre 100 ricette healty tra cui scegliere sull’App Xiaomi Home, schermo OLED e controllo vocale con assistente Google Integrato. Inoltre, una finestra trasparente sulla parte anteriore consente di controllare comodamente lo stato della doratura in tempo reale.

Xiaomi Smart Air Fryer Pro 4L è disponibile su Unieuro, Expert, Mediaworld, Amazon e Xiaomi Store Italia a 159,99 euro.

Xiaomi Pad 6: built for work, designed for ease

Xiaomi Pad 6 si presenta con un design unibody più sottile e leggero rispetto alla precedente versione ed eleganti rifiniture in alluminio. Il dispositivo monta un processore Snapdragon 870 ed è equipaggiato con uno schermo LCD LTPS da 11?3 con risoluzione WQHD+, refresh rate fino a 144Hz, 309 ppi, supporto Dolby Vision e HDR10.

Xiaomi Pad 6 monta una fotocamera principale da 13MP e una frontale da 8MP ed è dotato di quattro speaker per un audio stereo ancora più immersivo e coinvolgente grazie anche a Dolby Atmos che garantisce la migliore esperienza audiovisiva possibile. La batteria ha una capacità di 8,840mAh (typ), che assicura un’autonomia fino a 16 ore di playback video, e supporta la ricarica rapida da 33W. Inoltre, grazie alla porta USB 3.2 Gen 1 che supporta una velocità fino a 5Gbps e l'uscita video in 4K a 60fps, trasferire file sul proprio computer sarà ancora più facile e veloce.

Grazie alla MIUI Pad 14, il software è ottimizzato per poter controllare e utilizzare il proprio smartphone Xiaomi in remoto, offrire la migliore connettività e nuovi “Conference tools” 5 come la cancellazione del rumore o la possibilità di mantenere centrati i soggetti durante le videoconferenze, seguendo i loro movimenti grazie alla funzione FocusFrame. Xiaomi Pad 6 è quindi un dispositivo molto versatile e grazie anche alla seconda generazione di Xiaomi Smart Pen e a Xiaomi Pad 6 Keyboard, l’esperienza può essere ancora più smart! Comodo quindi per lavorare, guardare video o film in movimento, ma anche prendere appunti in università o disegnare all’aperto.

Xiaomi Pad 6 sarà disponibile sul mercato europeo in tre varianti colore – Champagne, Gravity Grey and Mist Blue. Prezzi e disponibilità saranno svelati contestualmente all’inizio delle vendite.

1 Dati ricavati da test interni effettuati dal produttore, la durata effettiva della batteria può variare in situazioni diverse.



2 La velocità massima può variare a seconda del mercato, in base alle normative locali.



3 Le misure effettive tra I singoli prodotti possono variare. Tutte le specifiche sono soggette al prodotto reale.



4 USB 3.2 transmission speeds compared to USB 2.0, data retrieved from USB-IF. Velocità di trasmissione USB 3.2 rispetto a USB 2.0, dati ricavati da USB-IF.



5 Le caratteristiche e le funzioni degli strumenti della conferenza sono disponibili solo su determinate applicazioni. Fare riferimento alle applicazioni effettivamente supportate.



