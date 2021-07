Xiaomi presenta cinque nuovi prodotti AIoT per lo Smart Living

Potenziala tua Smart Life con una connettività ancora più forte







Xiaomipresenta oggi alcuninuovi prodotti AIoT conl'obiettivo di migliorare ogni aspetto della vita dellepersone con esperienze ancora più smart all'interno e fuori dalle mura domestiche.





MiRouter AX9000: Progettatoper soddisfare i bisogni della casa del futuro iperconnessa, e perfungere da hub per l'intrattenimento digitale degli utenti, il MiRouter AX9000 appena rilasciato è il primo router Tri-Band WI-FI 6 di Xiaomi dotato di un processore Qualcomm®Hexa-core. Con una banda 4GHZ e due bande 5GHZ, questo prodotto dipunta è in grado di fornire esperienze di gioco senza interruzionianche quando ci sono più dispositivi smart collegaticontemporaneamente.





Raggiungendouna velocità di 8,354Mbps ,Mi Router AX9000 soddisfa tutte le caratteristiche che un giocatoremoderno o un proprietario di casa smart cerca in un router di fasciaalta, consentendo loro di giocare o scaricare contenuti pesanti, eallo stesso tempo permette contemporaneamente di tarsmettere inlivestreaming in 4K senza stuttering. All’interno del Mi RouterAX9000 vi è un'antenna AIoT dedicata che consente di collegare egestire la propria rete di dispositivi intelligenti in pochi esemplici passi.









Mi2K Gaming Monitor da 27": Nonci siamo fermati qui e questa volta abbiamo veramente osato puntandoa soddisfare le esigenze di tutti i gamer. Il nuovissimo Mi 2K GamingMonitor 27'' di Xiaomi mostra ogni dettaglio in modo nitido su unoschermo QHD 2560 x 1440 e con una frequenza di aggiornamento di 165Hzsuper fluida che immerge totalmente i giocatori nel gioco, offrendoloro anche un vantaggio competitivo. Mi 2K Gaming Monitor da 27''supporta anche VESA Display™ 400 e il 95% della gamma di coloriDCI-P3, per un display luminoso e vibrante in grado di proiettare unagrafica di gioco mozzafiato e anche contenuti video di livelloprofessionale.











Abbracciauno stile di cucina più smart e più sano





MiSmart Air Fryer 3.5L: Unostile di vita smart inizia in cucina. Mi Smart Air Fryer 3.5L sirivolge a tutti coloro che non vogliono rinunciare ad uno stile divita più sano. La nuova friggitrice firmata Xiaomi rende la cotturasemplice e healthy, il tutto, senza aggiungere olio.





Compatibilecon l'app Mi Home, la friggitrice può essere facilmente controllataa distanza e può essere impostata tra i 40°C e i 200°C per unacottura perfetta. L'app offre anche più di 100 diverse idee diricette Mi Smart Air Fryer 3.5L come ispirazione per la preparazionedi deliziosi pasti veloci ogni giorno .





Con MiSmart Air Fryer 3.5L, gli utenti possono anche programmare la cotturadi un pasto fino a 24 ore in anticipo, aprendo le porte a infinitepossibilità di cottura, che si tratti di fermentazione dello yogurto disidratazione del cibo per animali. Se avete le mani impegnate, icomandi vocali alimentati da Google Assistant e Amazon Alexa possono avviare, mettere in pausa o controllare il tempo di cotturarimanente. L’intuitivo display OLED permette anche di dareun'occhiata all'ora e alla temperatura.









Elevail tuo stile in movimento





MiElectric Scooter 3: Lesoluzioni di Xiaomi migliorano sia la vita tra le mura domestiche,sia quella outdoor. Non a caso, Xiaomi è ormai da anni leader nelsettore della mobilità del primo e dell'ultimo miglio, con più di4.000.000 di scooter elettrici Xiaomi distribuiti in tutto il mondo .

Ilnuovissimo Mi Electric Scooter 3 è un altro elegante compagno urbanoper tutti i pendolari in giro per la città, che offre un’esperienzautente e caratteristiche di sicurezza ulteriormente migliorate. Ilmonopattino è disponibile in due colori, Onyx Black e Gravity Grey,e dispone di un corpo leggero che si rivela molto pratico in città edi un design migliorato con chiusura in 3 fasi, che lo rende comododa trasportare o semplicemente da piegare e riporre nel bagagliaiodell'auto, su mezzi pubblici o treni.





Raggiungendola velocità di 25km/h con un motore da 600W di potenza massima, MiElectric Scooter 3 si guida facilmente su salite o dossi adattandosia qualsiasi tipo di necessità anche in città. È dotato di nuovisistemi di sicurezza come quello frenante antibloccaggio rigenerativoE-ABS e un nuovo freno posteriore a doppio disco.









RedmiBuds 3 Pro: Insieme allo scooter, Redmi Buds 3 Pro sono perfetti perl'intrattenimento e per rimanere collegati anche on the road. Offronoun'esperienza sonora coinvolgente con le modalità ANC ibrida eTrasparenza ,e supportano anche Bluetooth 5.2 per la connettività dual-devicestabile, così che gli utenti possano passare facilmente dallavisione di un video sul PC a una chiamata sullo smartphone, il tuttosenza dover ricollegare i dispositivi al device corrispondente.





Quandogli utenti sono in movimento, Redmi Buds 3 Pro offre fino a 6 ore diutilizzo con una sola ricarica, o raggiungono fino a 28 ore diriproduzione totale quando caricati all'interno della custodia. Insoli 10 minuti di carica all'interno della custodia, gli utentipossono godere di 3 ore di riproduzione musicale .Redmi Buds 3 Pro supportano anche la ricarica wireless, permettendoagli utenti di vivere una vera vita smart senza fili di troppo.









Prezzie disponibilità





MiRouter AX9000 sarà disponibile in Italia a partire al prezzo di 299,9€

Mi2K Gaming Monitor 27' arriverà al prezzo di 499,9€

RedmiBuds 3 Pro saranno disponibili in doppia colorazione Graphite Black e GlacierGray al prezzo di 69.9€

MiElectric Scooter 3 Black e Grey sarà disponibile al prezzo di 449,9€

MiSmart Air Fryer 3.5L sarà disponibile al prezzo di 99,9€





Inuovi prodotti Xiaomi saranno ufficialmente disponibili sul mercatoitaliano a partire da settembre.

