LEGO Group e Bandai Namco celebrano il 43° anniversario di PAC-MAN svelando il nuovo set LEGO ICONS PAC-MAN Arcade, uno dei giochi arcade più famosi e nostalgici di tutti i tempi.



Originariamente pubblicato il 22 maggio 1980 da Bandai Namco Entertainment Inc. (precedentemente Namco) in Giappone, il videogioco PAC-MAN è diventato un'icona culturale. Dopo 40 anni da protagonista della cultura pop in tutto il mondo attraverso giochi, programmi TV, musica e altro ancora, LEGO Group ha collaborato con Bandai Namco per riportare il classico degli anni '80 in forma di mattoncini. Questa collaborazione ha portato alla luce che il famoso colore giallo di PAC-MAN è stato ispirato dal colore distintivo di LEGO Group.





Il nuovo design del set LEGO mostra una versione arcade di PAC-MAN e consente di ricreare alcuni dei leggendari movimenti del gioco. Inoltre, i costruttori possono creare con i mattoncini delle grandi versioni colorate di PAC-MAN, BLINKY e CLYDE, che ruotano su una base e che possono essere posizionate sulla parte superiore del cabinato o separatamente.





Una volta completato il set, puoi illuminare lo slot per le monete. Inoltre, all’interno del cabinato, è presente la riproduzione di una minifigure femminile che gioca a PAC-MAN su un cabinato da sala giochi.



Il 22 maggio 1980 si tenne il primo focus test di PAC-MAN e il pubblico vide il personaggio giallo per la prima volta.

PAC-MAN è giallo perché il designer Mr. Iwatani si è ispirato all'iconico giallo del mattoncino LEGO.

La forma del personaggio è basata su una pizza con una fetta mancante.

Il gioco è stato distribuito in Giappone il 29 giugno 1980, prima di essere reso disponibile nel resto del mondo.

Un cartone animato di Pac-Man è apparso sugli schermi televisivi negli anni '80.

Buckner & Garcia hanno pubblicato il singolo di successo "PAC-MAN Fever", che raggiunse il 9º posto nella classifica Hot 100 di Billboard nel marzo del 1982.

Nel 1993, Billy Mitchell della Florida divenne la prima persona a raggiungere il punteggio perfetto del gioco di 3.333.360 punti. Per ottenere un punteggio perfetto, il giocatore dovrebbe completare tutti i 256 livelli senza un singolo errore e consumare tutti i PAC-DOT, frutti e fantasmi (consumare 4 fantasmi con ogni POWER PELLET).

In riconoscimento dell'uscita di PAC-MAN nel 1980 e della sua installazione in 293.822 arcade in 7 anni, il Guinness World Records ha riconosciuto il gioco come il "gioco a gettoni di maggior successo" al mondo.

Descrivendo il processo di progettazione del nuovo set, Sven Franic, LEGO Designer, ha commentato: "Essendo un'icona culturale degli ultimi 40 anni, è stato un piacere portare PAC-MAN in vita con i mattoncini. Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi ed entusiasmanti per dare vita a esperienze di gioco classiche. Il nostro team di talentuosi designer ha lavorato instancabilmente per catturare e portare in forma di mattoncini l'essenza dell'amato arcade di PAC-MAN, da PAC-MAN stesso all'ambiente colorato e labirintico in cui si muove. Ogni dettaglio è stato attentamente considerato e realizzato, dando vita a una creazione LEGO unica nel suo genere che cattura la magia del gioco originale aggiungendo un nuovo tocco giocoso e un paio di Easter Egg - in vero stile videoludico. Siamo entusiasti di condividere questa incredibile costruzione con il mondo e non vediamo l'ora di vedere la gioia dei fan di tutte le età".

CURIOSITÀ DI PAC-MAN:

Aadil Tayouga, Director of Licensing and Business Strategy di Bandai Namco Europe, ha aggiunto: "Bandai Namco e il gruppo LEGO condividono molti valori comuni, in particolare l'obiettivo di offrire divertimento a tutte le persone attraverso prodotti di qualità. Oltre a questi valori, essendo il giallo di PAC-MAN effettivamente ispirato dal giallo di LEGO Group, questo ha reso la connessione ancora più naturale. È stata una straordinaria collaborazione con gli appassionati team di LEGO Group e speriamo che i fan apprezzeranno questo set".

I membri LEGO VIP avranno l’accesso anticipato per acquistare il set LEGO PAC-MAN Arcade dal 1° giugno 2023 su

e nei LEGO Store. Il set sarà anche disponibile per tutti dal 4 giugno 2023 al prezzo consigliato di €269,99.

