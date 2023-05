LEGO 2K Drive Recensione

Oggi vi parlo del nuovo titolo nato dalla collaborazione tra 2K Games e LEGO, LEGO 2K Drive. Annunciato qualche mese addietro, LEGO 2K Drive è un gioco di guida arcade open world molto frenetico e coloratissimo. Infatti, sarà possibile correre dappertutto, creare veicoli, percorsi e trasformare il proprio mezzo per percorrere piste in off-road, acqua, ecc. Dopo averci giocato per ore e ore, ecco cosa ne penso nella mia recensione.



Una volta scesi in pista, il giocatore dovrà iniziare con un tutorial che lo informerà su tutte le attività che il titolo offre. Una volta completato il tutorial si potrà iniziare a gareggiare nelle varie modalità che il gioco mette a disposizione. Ci sarà l'imbarazzo della scelta tra le modalità, Gara singola, Tornei Cup Series, mini-giochi, eventi online, in locale con schermo condiviso e molti altri. La struttura diè quella di un open world. Ci saranno eventi e gare primarie e tante altre attività secondarie. Quest'ultime sono molte e di buona qualità: prove a tempo, raccolta di collezionabili, difendere qualcosa, ecc. Per attivarle bisogna parlare con i personaggi che si incontrano nella mappa di gioco. All'interno della mappa, divisa in macro aree definite biomi, sarà possibile girare liberamente alla ricerca di sfide, gare, ecc. La modalità storia accompagna il giocatore sin dall'inizio ed è molto importante perché sarà usata dai giocatori più piccoli. Infatti, è molto semplice, di facile comprensione e spiegherà come vincere lae diventare il pilota numero uno. La giocabilità è ottima, molto arcade e facile da padroneggiare fin da subito.

ha uno stile di guida arcade con gare e percorsi creati per alternare le trasformazioni dei mezzi in base alle tre tipologie di terreno. Una volta in pista, il veicolo si straformerà a seconda del terreno di gara: asfalto, fuoristrada e acqua. Questi veicoli avranno delle statistiche uniche (Velocità massima,, Tenuta di strada, Salute, Potenza negli scontri e Peso) che ogni giocatore potrà usare a seconda della propria bravura sui tipi di terreni. Ad esempio: chi è bravo sulla strada o sul terreno, ma poco bravo sull'acqua, potrà scegliere una barca molto maneggevole; al contrario, chi è bravo in acqua e meno sull'asfalto, potrà scegliere un'auto con la guidabilità più semplice. Le cose si fanno più difficili man mano che si sale di livello e si iniziano a sbloccare gare nelle classi superiori. Infatti, se non si usano a dovere le varie scorciatoie, i, i potenziamenti, ecc vincere non sarà così facile. Vincendo una gara si otterrà una nuova auto e del denaro da spendere in miglioramenti estetici. C'è un grande negozio dove fare acquisti, comprare auto e accessori anche con denaro vero. L'editor dei veicoli diè davvero interessante. Qui è dove il giocatore potrà personalizzare e costruire le proprie vetture in tutto e per tutto.

Si potrà costruire un veicolo partendo da zero o modificarne uno già esistente. L'editor mette a disposizione del giocatore tutto l'intero inventario dei mattoncini, quindi questo fa capire che non ci sono limiti all'immaginazione. Si può costruire di tutto e con qualsiasi forma, colore, adesivi, suono del clacson, del motore, ecc. Si può anche cambiare tipologia di pneumatici e la posizione di guida. Ci sono sei Classi di peso, Supermassiccia, ecc. Ognuna delle Classi di peso ha punti di forza e punti deboli. Più mattoncini si inseriscono nel veicolo più aumenterà di peso e questo influirà sulla sua Classe. Una volta fatto, non resterà che testare ilin pista. Il pacchetto multigiocatore è il classico che si trova in questi titoli; infatti, è presente una lobby, con tanto di cross-play, che consente sfide con altri giocatori online. Essendo un titolo rivolto a un pubblico piuttosto giovane,ha introdotto un accesso per verificare la loro identità. I genitori dovranno quindi autorizzare i loro figli per permettergli di giocare online. Così facendo, gli sviluppatori hanno creato un modo per proteggerli grazie alla creazione dicontrollate e sicure. Una soluzione molto gradita dai genitori.

Dal punto di vista tecnico artistico, su, LEGO 2K Drive è un bel vedere. Il mondo di gioco è ricco, coloratissimo e ogni macroarea ha dei buoni dettagli. Ilè molto solido e anche nelle situazioni più caotiche regge abbastanza bene. Inoltre, non ci sono bug o grossi difetti da menzionare. Tutto è quasi distruttibile e, andando a sbattere contro alberi, camion, auto e altro, si vedranno cadere in mille pezzi. Anche se graficamente è abbastanza valido, visti gli ultimi titoli(Star Wars), si poteva osare di più. Un ottimo lavoro è stato fatto sulla localizzazione in italiano. I dialoghi dei personaggi sono doppiati nella nostra lingua in modo ottimo, con frasi piene di humour e sempre divertenti.

Voto 8.5

è un gioco divertentissimo che terrà incollati allo schermo tutti, ma sopratutto i più piccoli. È un gioco di corse open world frenetico, colorato, divertente con in più il fascino dei mattoncini. Visto l'ottimo inizio, probabilmente questo titolo è destinato a diventare una serie. Tuttavia, per un adulto potrebbe risultare troppo semplice in termini di sfida, mentre l'editor dei veicoli non è proprio intuitivo nei comandi. Queste le uniche due "pecche" che mi sento di fare al titolo. Sicuramente degli aggiornamenti futuri miglioreranno sempre di più il gioco.molto solido, con ambientazioni ben curate e tantissimi contenuti; divertirà per lungo tempo tutti i tipi di giocatori.

