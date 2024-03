LEGO 2K Drive - Drive Pass Stagione 4

Il Drive Pass Season 4 presenta 100 livelli, un nuovo bioma, nuove ricompense e molto altro ancora.

Oggi, 2K e LEGO Group hanno annunciato che la quarta stagione del Drive Pass* è in arrivo in LEGO 2K Drive il 13 marzo. Nell'aggiornamento gratuito, i giocatori potranno giocare attraverso 100 livelli, con la possibilità di guadagnare 21 ricompense gratuite, tra cui quattro veicoli, cinque pacchetti di mattoncini, cinque piloti e altro ancora! La Stagione 4 introduce anche un bioma completamente nuovo e nuove modalità di gioco disponibili per tutti i giocatori.

? Stargaze Summit - La catena montuosa e le tundre ghiacciate di Stargaze Summit catturano la maestosità del nord ghiacciato, ma le cose si faranno ancora più fredde quando i giocatori inizieranno a navigare nello spazio esterno nelle gare successive. Esplorando questa gelida distesa, i giocatori troveranno sette gare, tre sfide e nove eventi On-the-Go (OTG). Assicuratevi di tenere d'occhio gli oggetti da collezione Herring Barrel nascosti mentre sfrecciate sulla neve!

? Goal Karts Hockey - I giocatori possono portare sul ghiaccio il loro bolide personalizzato, sbattere contro un disco gigantesco e usare il gioco di squadra per segnare in Goal Karts Hockey, una nuova modalità multigiocatore online 3v3** che può essere giocata anche in split screen locale 1v1. In pista regna il caos assoluto: entrambe le squadre cercano di far cadere il colossale disco nella porta avversaria, attivando al contempo potenziamenti distruttivi che possono far saltare in aria l'altra squadra.

? Gare a tempo - La modalità Prova a tempo è un nuovo modo in cui i giocatori possono testare le proprie capacità di guida, cercando di ottenere tempi ancora più veloci. In queste gare ci sono solo il giocatore e la pista; quindi, non ci saranno distrazioni mentre si cerca di battere il proprio record personale. I giocatori hanno la possibilità di gareggiare contro un fantasma del loro miglior tempo, mentre continuano a perfezionare il loro percorso, e possono competere nelle classifiche nel tentativo di superare gli amici che hanno registrato un tempo più veloce.

? Flair speciali nel garage - Tutti i giocatori troveranno nuovi Flair speciali da raccogliere e aggiungere alla loro collezione nel garage. I Flair speciali hanno effetti unici, come l'avviso di vicinanza a un oggetto da collezione o un vero e proprio lanciafiamme che

può fondere altri veicoli e l'ambiente circostante, e possono essere usati solo nelle modalità per giocatore singolo e non competitive. Collezionateli tutti completando le gare di Stargaze Summit e aggiungeteli ai veicoli per un divertimento extra!

Chi acquisterà il Premium Drive Pass per la Stagione 4, incluso nel Drive Pass Anno 1, avrà anche la possibilità di guadagnare 84 ricompense Premium, tra cui nove nuovi veicoli e 10

nuovi piloti. I giocatori potranno ottenere creazioni ispirate al nuovissimo bioma, Stargaze Summit, tra cui nuove creazioni a tema vichingo e fantascientifico e molto altro ancora! Con il Premium Drive Pass Stagione 4, i giocatori possono anche portare la loro creatività nel Garage a nuovi livelli con nuovi Brick Pack, adesivi, suoni e flair.

Non ci sono limiti di tempo per le Stagioni di LEGO 2K Drive; quindi, i giocatori possono scegliere e giocare ogni Stagione al proprio ritmo. Il Drive Pass Premium per la Stagione 4 è incluso nel Drive Pass Anno 1* ed è disponibile anche per l'acquisto individuale. I giocatori che hanno giocato alla versione gratuita della Stagione 4 e decidono di passare alla versione Premium del Drive Pass Stagione 4, sbloccheranno immediatamente tutte le ricompense Premium guadagnate in base al loro livello attuale.