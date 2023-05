GTA Online: bonus per Los Santos Tuners e autofficina

Ricompense triple nei lavori per i clienti dell'autofficina e per i contratti, oltre a nuove attività della serie della comunità e altro



Gli abitanti di tutta la città possono sentire il rombo dei motori dell'Autoraduno di LS, il punto di ritrovo per gli appassionati di auto di Los Santos. Dentro questo magazzino pieno di graffiti c'è un mondo di positività, personalizzazione artistica e cavalli in libertà.Lo spirito imprenditoriale della scena automobilistica clandestina si mette in piena mostra questa settimana, con una serie di bonus per l'autofficina e livree evento a tempo limitato, Punti Reputazione doppi nell’Autoraduno e tanto altro.GTA$ e RP tripli per i contratti e i lavori per i clienti dell'autofficinaGestire un'autofficina (questa settimana in sconto del 30%) ti dà accesso alla tua area per le modifiche con tanto di sconti per il proprietario e la possibilità di eseguire le messe a punto nei lavori per i clienti dell’autofficina. Questa settimana, le consegne riuscite forniscono GTA$ e RP tripli.Per quanto riguarda le attività illecite dell'autofficina, completando i contratti guadagni ricompense triple, mentre trovando i veicoli da esportazione rari richiesti ottieni GTA$ e RP doppi per tutta la settimana.Reputazione dell’Autoraduno di LS doppiaScala le classifiche aumentando la tua reputazione per accedere agli articoli rari nell'Autoraduno. Questa settimana, ottieni Reputazione dell’Autoraduno doppia partecipando alle gare clandestine o agli inseguimenti, guidando nell'area di prova e partecipando ad altre attività di Los Santos Tuners.Veicolo di prova premium: Pfister Astron customHao ha fatto gli straordinari per preparare il veicolo di prova premium di questa settimana per il pubblico che si riverserà all'Autoraduno di LS. Scopri una versione modificata della Pfister Astron custom (SUV), pronta a dominare il caos.









Metti alla prova la tua abilità sulla pista definitiva: le serpeggianti autostrade di Los Santos, mentre vai da Ron Alternates a Elysian Island nella prova a tempo HSW della settimana.





Autosalone Premium Deluxe Motorsport



Fai contento Simeon Yetarian e visita l'autosalone Premium Deluxe Motorsport per dare un'occhiata ai veicoli di questa settimana, tra cui la Dinka Blista Kanjo (compatta) con la livrea Street Samurai per un tempo limitato, la Vulcar Warrener HKR (berlina), la Annis Remus (sportiva), la Dinka Jester RR (sportiva) e la Pfister Comet S2 (sportiva, 30% di sconto).





Scopri da vicino cosa c'è in vetrina nell'autosalone Luxury Autos. Questa settimana troverai la Emperor Vectre (sportiva) con la livrea Xero 29 per un tempo limitato, e la Dinka RT3000 (sportiva, 30% di sconto). Puoi controllare le statistiche e acquistarle direttamente.



GTA$ e RP doppi in Vendetta su ruote



Guida il tuo veicolo in zone chiuse, evita il fuoco nemico e raccogli potenziamenti fondamentali per trionfare in Vendetta su ruote, che è recentemente tornata in GTA Online. Questa settimana, metti alla prova i tuoi limiti in questo caos motorizzato per ottenere GTA$ e RP doppi.





Veicolo trofeo dell'Autoraduno: Übermacht Cypher



Questa settimana vinci quattro gare clandestine per portarti a casa la Übermacht Cypher (sportiva), simbolo dell’efficienza e dell’ingegneria tedesca, con tanto di livrea Team Xero.





Questa settimana l'Autoraduno di LS continua a regalare sorprese e i tre veicoli disponibili nell'area di prova non sono da meno: la Karin Calico GTF (sportiva), la Bravado Banshee (supercar) con la livrea Weekend Racer per un tempo limitato, e la Vapid Dominator ASP (muscle car, 30% di sconto). Fatti un giro di prova o soddisfa il tuo istinto competitivo con una Prova a tempo o una Corsa ai checkpoint.





Veicolo da primo premio del Casinò Diamond: Obey Tailgater S



Passa dalla ruota fortunata nell'atrio del Casinò e Resort Diamond per provare a portarti a casa la Obey Tailgater S (berlina), la cugina sportiva della Tailgater originale, simbolo di lavoro sodo e divertimento.







GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità



La serie della comunità raccoglie il meglio del meglio delle attività realizzate con il Creatore di GTA Online, in cui le acrobazie delle stunt race e il caos dei deathmatch possono coesistere in perfetto equilibrio.







Raggiungi l'icona della serie a Legion Square per ottenere ricompense triple provando alcuni dei contenuti migliori creati dai membri della comunità:









Spazio alla tattica in questo deathmatch a squadre ispirato al paintball. Coordinati con la tua squadra e mira alla testa.







Non c'è modo migliore di rivivere la propria infanzia che con questa colorata gara in go-kart.





Prova a mantenere alta la velocità nelle curve paraboliche ed evita le collisioni per arrivare in fondo a questa gara geometrica e ben progettata.





La gravità è una temibile avversaria in questa Gara stunt tecnica. Cerca di non perdere la pazienza con la corsa sul muro.





Geometry II di prototypetom





Si tratta di un deathmatch a squadre frenetico con pistole e fucili a pompa. Le squadre più coordinate possono controllare la zona centrale sfruttando la verticalità a proprio vantaggio, ma attenzione agli avversari che proveranno ad accerchiarvi in tutta la mappa.





Biri Biri Unarmed (Team) di mmSYOKENmm





Cosa succede quando i giocatori devono scontrarsi in corpo a corpo e, allo stesso tempo, evitare decine di oggetti elettrificati? La risposta è il caos in questo deathmatch che troverai nella serie della comunità con l'hashtag #CommunitySeries nel Social Club.





Yukaringo Palace & Chamber di eArly4u





L'hashtag #CommunitySeries ci ha fatto scoprire anche questa meravigliosa Gara stunt che stende il tappeto rosso ai piloti che vogliono gareggiare in questo bel castello.



SCONTI



Approfitta di una nuova serie di sconti sulle auto e risparmia tempo e fatica dando in gestione la personalizzazione, acquistando un'autofficina e tutte le modifiche e migliorie con il 30% di sconto:





30% di sconto – Autofficina

30% di sconto – Modifiche e migliorie dell'autofficina

30% di sconto – Pfister Comet S2 (sportiva)

30% di sconto – Dinka RT3000 (sportiva)

30% di sconto – Vapid Dominator ASP (muscle car)

30% di sconto – Maibatsu Penumbra FF (sportiva)

Sconti del Furgone delle armiTrova il Furgone delle armi per acquistare una serie di armi in sconto (10% di sconto) tra cui l'Empia devastatrice (10% di sconto) e la carabina speciale (30% di sconto), armi da lancio (15% di sconto) e giubbotto antiproiettile (20% di sconto), con ulteriori sconti per gli abbonati a GTA+.Empia devastatrice (35% di sconto per gli abbonati a GTA+) | Carabina speciale (30% di sconto) | Revolver pesante | Minigun | Lanciagranate | Fucile da cecchino | Molotov (15% di sconto) | Mine di prossimità (15% di sconto) | Granate (15% di sconto) | Giubbotto antiproiettile (20% di sconto)

Altre News per: onlinebonussantostunersautofficina