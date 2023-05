Gears 5: arriva il primo titolo Xbox su GeForce NOW!

Si concretizza l’accordo decennale tra NVIDIA e Microsoft, con il primo gioco disponibile sulla piattaforma gaming più famosa al mondo

NVIDIA annuncia, in occasione del consueto appuntamento settimanale con GeForce NOW, l’arrivo diGears 5, il primo di una lunga lista di giochi Xbox di Microsoft a sbarcare sul cloud. Arriva giusto in tempo per approfittare dellosconto del 40% sui 6 mesi di abbonamento Priority che terminerà questo fine settimana: attraverso l’abbonamento Priority, godrete di un accesso più rapido non solo a questo gioco, ma anche a tutti gli altri 1.600 titoli presenti all’interno della famosalibreria di GeForce NOW. Questa settimana, inoltre, NVIDIA sta lavorando a un nuovo aggiornamento dell'app GFN e, contestualmente, all’aggiunta di nuovi titoli disponibili per lo streaming.

Tutti equipaggiati!

Gears 5 è l'ultimo titolo della saga Gears di The Coalition e, attraverso la modalità campagna, è possibile giocare o singolarmente o in modalità multigiocatore, formando così una bella squadra con i propri amici. Gli utenti potranno giocare in streaming a questo fantastico gioco anche su più dispositivi, grazie ai server GeForce NOW ad alte prestazioni.

Grazie alla stretta collaborazione tra NVIDIA e Microsoft, seguiranno a breve gli annunci di altri titoli per Xbox PC da Steam, a partire daDeathloop, Grounded e Pentiment in uscita giovedì 25 maggio. Nei prossimi mesi sarà disponibile anche il supporto per il Microsoft Store.

Rimanete sintonizzati su GFN Thursday per essere sempre aggiornati sulle regolari aggiunte di altri giochi per PC da Xbox.

Green Light Special

La versione 2.0.52 è l'ultimo aggiornamento dell'app GFN in uscita per gli utenti. L'aggiornamento porta con sé anche i tag promozionali ai giochi sulle app per PC e MacOS, consentendo agli utenti di vedere facilmente i punti più salienti e interessanti, come i nuovi DLC, gli sconti, i giochi gratuiti e altro ancora. Per ulteriori informazioni, consultate pure gli highlights del rilascio nell'app.

Nuovi giochi su GFN

Di seguito l'elenco dei nuovi giochi disponibili in streaming:

Tin Hearts (Nuovo lancio su Steam , 16 maggio)

The Outlast Trials (New release on Steam , 18 maggio)

Gears 5 ( Steam )

