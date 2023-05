4 Hobby creativi per un’attitudine zen

In una realtà frenetica in cui siamo sempre di corsa fra i nostri mille impegni e spesso connessi ai nostri dispositivi è importante prendersi del tempo per sé stessi per ritrovare la clama. Per farlo vi consigliamo di provare a dedicarvi agli hobby creativi capaci di trasmettere tranquillità e senso di realizzazione.

Dipingere con i numeri

Dipingere con i numeri è la prima fra le attività zen che aiuta a rilassare la mente. Dipingendo un'immagine su una tela prestampata e suddivisa in aree numerate, è possibile lasciarsi andare e concertarsi solo sul momento presente. È un hobby che permette di dare spazio alla propria fantasia e sfogo alla propria creatività anche a chi non ha mai provato a dipingere.

Il segreto per ottenere un risultato ottimale è scegliere un soggetto che vi piaccia e del livello adatto. Quindi, prima di acquistare un kit per dipingere con i numeri, prendetevi il tempo necessario per scegliere fra i numerosi modelli da dipingere con i numeri che potete trovare su Figured’Art. Da paesaggi mozzafiato a riproduzioni d’autore, da simpatici animali a soggetti floreali. Una volta ricevuto il vostro kit completo vi basterà predisporre un luogo in cui non si venga disturbati e cominciare a dipingere, colore dopo colore, un’area dopo l’altra.

Una volta terminato il dipinto, avrete la soddisfazione di aver completato la vostra opera e sarete orgogliosi di esporla a casa o di regalarla a una persona cara.

Dipingere con i numeri poi, non solo aiuta a rilassare la mente, bensì offre diversi vantaggi. Primo fra tutti: Stimola la creatività. La pittura numerata infatti è un ottimo modo per sviluppare le vostre capacità artistiche e pittoriche. Questa divertente attività aiuta a migliorare la tecnica e ampliare la propria conoscenza su colori e sfumature. Più ci si esercita a dipingere con i numeri, più si acquisiranno competenze si potrà provare a dipingere tele partendo da zero.

Inoltre più si dipinge con i numeri più si consolida la fiducia in sé stessi. Nonostante l'amore per l'arte, non tutti hanno avuto la possibilità di intraprendere studi artistici. Ma dipingendo con i numeri è possibile imparare a dipingere e ottenere risultati mozzafiato. Così dedicandovi a questa appassionante attività, proverete sicuramente un senso di orgoglio dopo ogni dipinto finito. Infatti non vi è nulla di più gratificante di vedere il risultato di qualcosa creato con le nostre mani. Così, ogni volta che si porta a termine un quadro, aumenta la fiducia in sé stessi.

Consolidando la fiducia in sé stessi e la consapevolezza di poter superare i propri limiti, le persone che regolarmente dipingono coi numeri acquisiscono maggiore positività e un approccio più sicuro e sereno nella loro vita quotidiana.

Per queste stesse ragioni aiuta anche a combattere lo stress. Senza contare quanto sia prezioso prendersi un momento per sé stessi e dedicarsi a un'attività che favorisca il rilassamento dopo lunghe giornate di studio o lavoro. Una delle migliori scelte è proprio quella di dedicarsi alla pittura numerata per staccare dalla routine. Conosciuta per i suoi effetti calmanti, questa attività creativa permette di rilassarsi e di distrarsi. Catturando tutta la vostra attenzione, dipingere con i numeri vi aiuterà a liberarvi da tutti i pensieri e le emozioni negative. In questo modo, rimanendo focalizzati sul proprio progetto da dipingere, lo stress scomparirà gradualmente.

Ultimo ma non per importanza, e beneficio anche di altre attività creative, è il fatto che Dipingere con i Numeri può essere un’occasione di trascorrere del tempo di qualità con la famiglia.Dipingere con i numeri è infatti un'attività particolarmente divertente che permette alle famiglie a divertirsi insieme. Trattandosi di un hobby alla portata di tutti, adatto ad ogni livello ed età, tutti possono partecipare. Dai più piccoli ai più grandi della famiglia, potrete cimentarvi insieme nell’arte della pittura, dare sfogo alla vostra creatività e trascorrere ottimo tempo di qualità insieme, creando nuovi ricordi condivisi.

Diamond Painting

Chiamato anche "pittura a diamante", è un'attività facile e divertente. Consiste nell’applicare strass colorati e brillanti su una tela prestampata in modo da ottenere un bellissimo quadro in rilievo da incorniciare e appendere.

Come funziona?

Per realizzare una tela di diamond painting è necessario acquistare un kit completo di tutto il necessario. Solitamente infatti, questi kit contengono oltre alla tela e ai diamantini, un applicatore con due testine interscambiabili in base al numero di diamanti che si vogliono applicare in contemporanea, delle pinzette, un vassoietto per le perline. Il procedimento poi è semplice, basterà seguire la legenda che mostra a che simbolo sulla tela corrisponde ogni colore di diamante da applicare e una dopo l’altra applicare tutte le perline.

I benefici del Diamond Painting

Il diamond painting è un'attività artistica che offre molti vantaggi. Innanzitutto migliora la concentrazione e la capacità di precisione, ragion per cui è un’attività fortemente consigliata per i bambini. In secondo luogo affina il senso della selezione e incrementa la capacità del cervello di sviluppare o riprodurre modelli. Coltiva quindi tutte le caratteristiche in grado di sviluppare la mente creativa a lungo termine. Ripetendo i gesti nella selezione dei diamantini e nella loro applicazione, questo hobby creativo migliora anche la motricità fine, la destrezza e la coordinazione occhio-mano.

Infine, il diamond painting aiuta a ridurre lo stress e l'ansia. È un'attività che permette di lasciare andare le emozioni negative e offre un’occasione di svago e tranquillità, alla fine della quale si prova un forte senso di realizzazione di fronte al lavoro terminato. Di conseguenza, è altamente raccomandato per le persone che soffrono di ansia, in quanto aiuta a trovare pace e calma.

Scratch Painting

Anche questo hobby manuale vi regalerà un momento di calma e leggerezza. Consiste nel “grattare” con un bastoncino un cartoncino nero per rivelare gradualmente il disegno e i colori nascosti. Nota anche come Scratch Art è la scelta perfetta per chi fa davvero fatica a trovare il tempo libero e magari può concedersi solo brevi sessioni di creatività!

Mandala da colorare

Generalmente associato al buddismo, il mandala è anche noto per essere un elemento ideale per la meditazione. Se il vostro obiettivo è quello di riprendere il controllo dei vostri pensieri e rilassarvi, vi consigliamo di provare a colorare i mandala. Utilizzando colori a scelta, si colorano i bordi esterni e si procede gradualmente verso il centro.

Questo aiuta a centrarsi. Si può accompagnare la sessione di colorazione ascoltando musica spirituale o i suoni della natura.

