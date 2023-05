TWITCH - i nuovi Avvisi per celebrare la propria community

TWITCH - ecco i nuovi Avvisi per permettere agli streamer di celebrare la propria community





Gli Avvisi sono uno strumento potente nel kit dello streamer di Twitch: perfetti per esprimere la tua personalità o il tuo senso dell’umorismo, sono anche fra i metodi migliori per dare il giusto riconoscimento al supporto della tua community. Abbiamo notato, infatti, che quando gli streamer impostano gli Avvisi per abbonamenti, donazioni di bit o altri metodi di supporto, i membri della community rispondono con maggiore entusiasmo e si sentono più ricompensati. In altre parole, gli Avvisi possono favorire la crescita del tuo brand, del coinvolgimento, delle entrate e del potenziale dei meme.



Per far sì che un numero ancora maggiore di streamer usufruisca di questo vantaggio, abbiamo deciso di aggiungere la funzionalità Avvisi direttamente nella Dashboard autore.



Potrai associare gli Avvisi a interazioni essenziali come nuovi abbonati e follower, ma stiamo introducendo anche nuovi Avvisi in esclusiva assoluta per Twitch, come i Rinnovi abbonamento interattivi e le Celebrations. Direttamente integrato nel tuo feed attività, questo strumento di Twitch ti offre sicurezza e facilità d’uso, consentendoti di riprodurre, saltare o disattivare agevolmente gli Avvisi all’istante. Inoltre, la nuova funzionalità si integra perfettamente con la tua configurazione degli Avvisi esistente (se ne hai una), consentendoti di provare facilmente le novità. E se sei il tipo di persona che ama curare ogni dettaglio e smanettare finché le cose non sono esattamente come le vuoi tu, abbiamo una buona notizia per te: gli Avvisi nella Dashboard autore sono completamente personalizzabili.



E il bello è che sono già disponibili. Apri la Dashboard autore e imposta gli Avvisi prima del tuo prossimo streaming. Ora è più facile che mai assegnare gli Avvisi ai momenti imperdibili della community, facendo crescere il tuo canale nel modo che ti rispecchia di più.

Nuovi Avvisi per le tue occasioni preferite



Dagli obiettivi abbonati ai raid, tutto ciò che merita di essere celebrato merita anche un Avviso. Ecco gli Avvisi che hai a disposizione per rendere ancora più emozionanti questi momenti e che puoi personalizzare in tutta semplicità dalla dashboard.



Rinnovi abbonamento interattivi: se uno spettatore rinnova l’abbonamento al tuo canale, ora ha la possibilità di farlo sapere a tutti con un Avviso personalizzabile. Uno strumento disponibile esclusivamente su Twitch, che consente per la prima volta agli streamer di offrire ai propri spettatori la scelta di come ottenere un riconoscimento. Gli streamer possono impostare fino a cinque diverse opzioni audio e visive, oppure sfruttare i modelli predefiniti di Twitch, che lo spettatore sceglierà al momento del rinnovo. Il decorso ininterrotto dell’abbonamento non è mai stato così bello da vedere (o da ascoltare). *Nota:*vogliamo assicurarci che le opzioni audio non ti espongano al rischio di violazioni. Per questo motivo, tutti gli audio caricati saranno preventivamente analizzati per verificarne la conformità al copyright e alle Linee guida per la community di Twitch, al fine di ridurre al minimo i casi di utilizzo improprio.





Hype Train: imposta gli Avvisi per l’inizio degli Hype Train, il raggiungimento di un nuovo livello, il raggiungimento di un livello specifico o il superamento di un record assoluto del canale.

Obiettivi: imposta gli Avvisi per l’inizio o il raggiungimento di un obiettivo di abbonati o follower e festeggia in grande stile quando la community si unisce per aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.

Raid da uno streamer specifico: crea vari Avvisi per i raid ricevuti in generale o per i raid ricevuti da streamer specifici, come la tua squadra di streaming o un amico.

Strumento Twitch charity: attiva gli Avvisi per i membri della community che contribuiscono a un obiettivo di raccolta fondi o ti aiutano a raggiungere un determinato traguardo di supporto

Celebrations: che tu abbia superato un obiettivo di beneficenza o completato una maratona di abbonamenti, a volte per festeggiare devi fare le cose in grande. Le Celebrations sono Avvisi contenenti animazioni speciali che possono far piovere emoticon o sparare fuochi d’artificio pieni di emoticon su tutta la pagina del canale, compresi il lettore video, l’area della descrizione e la chat. Le Celebrations richiamano le emoticon dell’abbonamento di livello 1 del tuo canale, in modo da adeguarsi al tuo stile.

Un modo tutto nuovo per festeggiareAlcuni momenti sono davvero unici e speciali, e noi vogliamo offrire a te e alle tua community la possibilità di celebrarli nel modo giusto. Ora puoi rendere memorabile qualsiasi Avviso aggiungendo gli esclusivi effetti Celebrations di Twitch.Gestione Avvisi in un unico postoUna grande creatività non deve per forza richiedere un grande lavoro amministrativo. Gli Avvisi di Twitch includono funzionalità come la modifica in blocco, la gestione di set di Avvisi e un editor HTML e CSS personalizzabile per aiutarti a esprimere il mood che desideri trasmettere. Non preoccuparti, non devi necessariamente conoscere il significato di questi acronimi per impostare gli Avvisi di Twitch. Ma le opzioni sono tutte lì a tua disposizione, se ti va di smanettare. E sappiamo che in molti lo faranno.Come ogni volta che lanciamo qualcosa di nuovo, il tuo feedback ci aiuta a offrirti gli strumenti migliori. Dai un’occhiata agli Avvisi di Twitch nella Dashboard autore e facci sapere cosa ne pensi qui via UserVoice.Il nostro obiettivo è offrirti gli strumenti migliori per esprimerti. Gli Avvisi sono come una tavolozza per dipingere un ritratto di te e della tua community, e ci auguriamo che li sfrutterai in modo innovativo e creativo. Alla prossima e buon divertimento!

