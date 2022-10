Twitch porta streamer e fan a San Diego per festeggiare la community al TwitchCon

ha presentato la– Giocatori e chef si sono uniti per una frizzante battaglia nella prima sfida di cucina estrema dal vivo al mondo! Hanno partecipato neeko TheHungerService e tanti altri, ospitati da Elie Poo di Foodbeast . I fan hanno potuto partecipare alla chat attivando i sabotaggi per intensificare ulteriormente le sfide culinarie. Dopo una serie di minigiochi, il round finale ha visto Dream PizzaPrincessG (The White Mushrooms) contro GeorgeNotFound Chef Steve (The Black Olives). Grazie a tecniche di cucina fuori dagli schemi e a sabotaggi imprevedibili, non sono mancati i colpi di scena in una sfida da cui a uscirne vittoriosa è stata la squadra The Black Olives, incoronando re culinari della TwitchCon 2022 GeorgeNotFound e Chef Steve.